Путін брехливо похвалився російським наступом в Україні на всіх напрямках

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін провів пресконференцію з журналістами по підсумках свого візиту до Казахстану. І, звісно, не міг не заговорити про “перемогу на всіх фронтах” Росії проти України.

Хоча Путін брехливо похизувався наступом армії РФ на всіх напрямках фронту в Україні, проте зазначив, що називати конкретні терміни закінчення “СВО” в умовах бойових дій необачно.

Ситуація на полі бою дає РФ право говорити, що конфлікт наближається до завершення. ВС РФ щодня наступають у всіх напрямках.

Також Путін заявив, що йому повідомляють про нові спроби України вдарити по території РФ.

Не міг він і змовчати щодо допомоги Європи Україні.

Західники постачають дрони Києву.

Ще Путін прокоментував ситуацію з російським дроном, який залетів і вибухнув у Румунії. Диктатор цинічно назвав російський безпілотник українським.