Путін брехливо похвалився російським наступом в Україні на всіх напрямках

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін провів пресконференцію з журналістами по підсумках свого візиту до Казахстану. І, звісно, не міг не заговорити про “перемогу на всіх фронтах” Росії проти України.
Головні тези:
- Путін похизувався наступом армії РФ в Україні на всіх напрямках, але уникає конкретних термінів завершення 'Спеціальної операції'.
- Позиція РФ на дійсності бойових дій дає підстави Путіну говорити про наближення кінця конфлікту.
- Путін звинувачує Україну в нових спробах вдарити по території РФ та розглядає допомогу країн Європи як загрозу.
Путін збрехав про успіхи “СВО” в Україні
Хоча Путін брехливо похизувався наступом армії РФ на всіх напрямках фронту в Україні, проте зазначив, що називати конкретні терміни закінчення “СВО” в умовах бойових дій необачно.
Також Путін заявив, що йому повідомляють про нові спроби України вдарити по території РФ.
Не міг він і змовчати щодо допомоги Європи Україні.
Західники постачають дрони Києву.
Ще Путін прокоментував ситуацію з російським дроном, який залетів і вибухнув у Румунії. Диктатор цинічно назвав російський безпілотник українським.
