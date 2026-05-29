Путін брехливо похвалився російським наступом в Україні на всіх напрямках
Категорія
Політика
Дата публікації

Путін брехливо похвалився російським наступом в Україні на всіх напрямках

Путін
Джерело:  online.ua

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін провів пресконференцію з журналістами по підсумках свого візиту до Казахстану. І, звісно, не міг не заговорити про “перемогу на всіх фронтах” Росії проти України.

Головні тези:

  • Путін похизувався наступом армії РФ в Україні на всіх напрямках, але уникає конкретних термінів завершення 'Спеціальної операції'.
  • Позиція РФ на дійсності бойових дій дає підстави Путіну говорити про наближення кінця конфлікту.
  • Путін звинувачує Україну в нових спробах вдарити по території РФ та розглядає допомогу країн Європи як загрозу.

Путін збрехав про успіхи “СВО” в Україні

Хоча Путін брехливо похизувався наступом армії РФ на всіх напрямках фронту в Україні, проте зазначив, що називати конкретні терміни закінчення “СВО” в умовах бойових дій необачно.

Ситуація на полі бою дає РФ право говорити, що конфлікт наближається до завершення. ВС РФ щодня наступають у всіх напрямках.

Також Путін заявив, що йому повідомляють про нові спроби України вдарити по території РФ.

Не міг він і змовчати щодо допомоги Європи Україні.

Західники постачають дрони Києву.

Ще Путін прокоментував ситуацію з російським дроном, який залетів і вибухнув у Румунії. Диктатор цинічно назвав російський безпілотник українським.

Українські дрони залітали в різні країни, перша реакція була завжди "російськими б'ють", заявив Путін. Ми готові провести об'єктивне розслідування, якщо нам передадуть уламки дрону, який упав у Румунії.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін намагається реалізувати таємний проєкт "Скіф" з ядерною зброєю
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін планує завершити війну з Україною до кінця 2026 року — інсайдери
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Путін виділив 26 млрд дол на пошуки безсмертя
Путін

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?