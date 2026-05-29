Путін виділив 26 млрд дол на пошуки безсмертя

Згідно з даними видання The Wall Street Journal, російський диктатор Володимир Путін та його оточення не просто захопилися ідеєю “перемогти старіння” — вони фактично перетворили це на масштабний державний проєкт у Росії. Інвестиції у нього вливаються дійсно колосальні.

Путін панічно боїться смерті

Як вдалося дізнатися журналістам, російський диктатор фінансує аномальні суми у дослідження довголіття, омолодження та біотехнологій.

Варто звернути увагу на те, що ідея полягає не просто у покращенні медицини, а фактично у спробі продовжити людське життя та сповільнити старіння.

Що важливо розуміти, Кремль створив програму приблизно на 26 мільярдів доларів, яка охоплює:

генну терапію;

омолодження клітин;

друк органів;

вирощування органів у тварин;

боротьбу зі старінням мозку;

експерименти з продовженням життя.

За словами журналістів, йдеться про особистий інтерес Путіна, який уже тривалий час переймається темою здоров’я, віку та фізичної форми.

Російські науковці запевняють, що вони змогли надрукувати людську хрящову тканину та щитоподібну залозу миші.