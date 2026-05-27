Путін може вдертися в Європу "в найближчі 12 місяців" — інсайдери
Джерело:  The Wall Street Journal

Ніхто достеменно не знає про реальні плани російського диктатора Володимира Путіна. Попри це, журналісти дізналися від своїх інсайдерів серед європейських посадовців, що ризик вторгнення РФ у Європу вже найближчими місяцями дійсно високий.

Головні тези:

  • Путін може вичікувати слушний момент для здійснення вторгнення.
  • Цілком можливо, диктатор хоче помститися Європі та НАТО за їхню допомогу Україні.

Путін може піти ва-банк

На переконання європейських посадовців, до такого кроку диктатора може підштовхнути саме ситуація в Україні.

Ні для кого не секрет, що армія РФ уже давно опинилася в глухому куті на фронті, з якого фактично немає виходу.

Путін ніколи не визнає свою поразку, тому, цілком можливо, захоче стати “переможцем” в іншому місці.

В Європі це вже давно усвідомили, тому активно готуються до потенційного вторгнення російських військ.

Згідно з даними європейських інсайдерів, відповідальних за національну безпеку, Путін може спробувати перевірити міць Альянсу, здійснивши атаку на одну із балтійських країн, шведські або данські островах у Балтійському морі або на території НАТО в Арктиці.

Високопоставлені європейські чиновники побоюються, що Росія може побачити можливість для посилення своїх позицій у найближчі 12 місяців, оскільки нафтова криза, спричинена війною з Іраном, створить додаткові політичні потрясіння в Європі.

