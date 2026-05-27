Путин может вторгнуться в Европу "в ближайшие 12 месяцев" — инсайдеры
Источник:  The Wall Street Journal

Никто точно не знает о реальных планах российского диктатора Владимира Путина. Несмотря на это, журналисты узнали от своих инсайдеров среди европейских чиновников, что риск вторжения РФ в Европу в ближайшие месяцы действительно высок.

Главные тезисы

  • Путин может выжидать подходящий момент для совершения вторжения.
  • Вполне возможно, диктатор хочет отомстить Европе и НАТО за их помощь Украине.

Путин может пойти ва-банк

По мнению европейских чиновников, к такому шагу диктатора может подтолкнуть именно ситуация в Украине.

Ни для кого не секрет, что армия РФ уже давно оказалась в тупике на фронте, из которого фактически нет выхода.

Путин никогда не признает свое поражение, поэтому вполне возможно захочет стать "победителем" в другом месте.

В Европе это уже давно осознали, поэтому активно готовятся к потенциальному вторжению российских войск.

Согласно данным европейских инсайдеров, ответственных за национальную безопасность, Путин может попытаться проверить мощь Альянса, совершив атаку на одну из балтийских стран, шведские или датские острова в Балтийском море или на территории НАТО в Арктике.

Высокопоставленные европейские чиновники опасаются, что Россия может увидеть возможность для усиления своих позиций в ближайшие 12 месяцев, поскольку нефтяной кризис, вызванный войной с Ираном, создаст дополнительные политические потрясения в Европе.

