Путин может вторгнуться в Европу "в ближайшие 12 месяцев" — инсайдеры

Никто точно не знает о реальных планах российского диктатора Владимира Путина. Несмотря на это, журналисты узнали от своих инсайдеров среди европейских чиновников, что риск вторжения РФ в Европу в ближайшие месяцы действительно высок.

Путин может пойти ва-банк

По мнению европейских чиновников, к такому шагу диктатора может подтолкнуть именно ситуация в Украине.

Ни для кого не секрет, что армия РФ уже давно оказалась в тупике на фронте, из которого фактически нет выхода.

Путин никогда не признает свое поражение, поэтому вполне возможно захочет стать "победителем" в другом месте.

В Европе это уже давно осознали, поэтому активно готовятся к потенциальному вторжению российских войск.

Согласно данным европейских инсайдеров, ответственных за национальную безопасность, Путин может попытаться проверить мощь Альянса, совершив атаку на одну из балтийских стран, шведские или датские острова в Балтийском море или на территории НАТО в Арктике.