Путин выделил 26 млрд долл на поиски бессмертия
Источник:  The Wall Street Journal

Согласно данным издания The Wall Street Journal, российский диктатор Владимир Путин и его окружение не просто увлеклись идеей "победить старение" — они фактически превратили это в масштабный государственный проект в России. Инвестиции в него вливаются действительно колоссальные.

Главные тезисы

  • Исследования проходят в рамках национального проекта "Новые технологии сохранения здоровья".
  • Российские ученые работают над генной терапией против старения, 3D-печатью человеческих тканей и выращиванием человеческих органов в минисвинях.

Путин панически боится смерти

Как удалось узнать журналистам, российский диктатор финансирует аномальные суммы в исследовании долголетия, омоложения и биотехнологий.

Следует обратить внимание на то, что идея заключается не просто в улучшении медицины, а фактически в попытке продлить человеческую жизнь и замедлить старение.

Что важно понимать, Кремль создал программу примерно на 26 миллиардов долларов, которая включает:

  • генную терапию;

  • омоложение клеток;

  • печать органов;

  • выращивание органов у животных;

  • борьбу со старением мозга;

  • эксперименты по продлению жизни.

По словам журналистов, речь идет о личном интересе Путина, который уже долгое время занимается темой здоровья, возраста и физической формы.

Российские ученые утверждают, что они смогли напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши.

Редакция WSJ обращает внимание на то, что в действительности ученые в РФ имеют очень мало опубликованных результатов в международных научных журналах, а часть экспертов сомневается в реальных успехах программы.

