Путин выделил 26 млрд долл на поиски бессмертия

Согласно данным издания The Wall Street Journal, российский диктатор Владимир Путин и его окружение не просто увлеклись идеей "победить старение" — они фактически превратили это в масштабный государственный проект в России. Инвестиции в него вливаются действительно колоссальные.
Главные тезисы
- Исследования проходят в рамках национального проекта "Новые технологии сохранения здоровья".
- Российские ученые работают над генной терапией против старения, 3D-печатью человеческих тканей и выращиванием человеческих органов в минисвинях.
Путин панически боится смерти
Как удалось узнать журналистам, российский диктатор финансирует аномальные суммы в исследовании долголетия, омоложения и биотехнологий.
Следует обратить внимание на то, что идея заключается не просто в улучшении медицины, а фактически в попытке продлить человеческую жизнь и замедлить старение.
Что важно понимать, Кремль создал программу примерно на 26 миллиардов долларов, которая включает:
генную терапию;
омоложение клеток;
печать органов;
выращивание органов у животных;
борьбу со старением мозга;
эксперименты по продлению жизни.
По словам журналистов, речь идет о личном интересе Путина, который уже долгое время занимается темой здоровья, возраста и физической формы.
Российские ученые утверждают, что они смогли напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши.
Редакция WSJ обращает внимание на то, что в действительности ученые в РФ имеют очень мало опубликованных результатов в международных научных журналах, а часть экспертов сомневается в реальных успехах программы.
