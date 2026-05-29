Путин выделил 26 млрд долл на поиски бессмертия

Согласно данным издания The Wall Street Journal, российский диктатор Владимир Путин и его окружение не просто увлеклись идеей "победить старение" — они фактически превратили это в масштабный государственный проект в России. Инвестиции в него вливаются действительно колоссальные.

Путин панически боится смерти

Как удалось узнать журналистам, российский диктатор финансирует аномальные суммы в исследовании долголетия, омоложения и биотехнологий.

Следует обратить внимание на то, что идея заключается не просто в улучшении медицины, а фактически в попытке продлить человеческую жизнь и замедлить старение.

Что важно понимать, Кремль создал программу примерно на 26 миллиардов долларов, которая включает:

генную терапию;

омоложение клеток;

печать органов;

выращивание органов у животных;

борьбу со старением мозга;

эксперименты по продлению жизни.

По словам журналистов, речь идет о личном интересе Путина, который уже долгое время занимается темой здоровья, возраста и физической формы.

Российские ученые утверждают, что они смогли напечатать человеческую хрящевую ткань и щитовидную железу мыши.