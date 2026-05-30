Конфлікт між Путіним та Пашиняном загострюється — РФ відкликає посла з Вірменії

30 травня офіційно стало відомо, що країна-агресорка Росія відкликала свого посла в Вірменії для проведення консультацій у Москві. Це рішення було ухвалене на тлі нових погроз з боку диктатора Володимира Путіна.

Новий конфлікт Вірменії та Росії — яка причина

З офіційною заявою з цього приводу виступило Міністерство закордонниз справ РФ.

Там почали стверджувати, що посла викликали "для обговорення кроків вірменського керівництва”.

Як виявилося, команду російського диктатора Володимира Путіна обурили рішення прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, націлені на зближення з Європейським Союзом.

Офіційна Москва почала стверджувати, що такі кроки "підривають співпрацю в рамках Євразійського економічного союзу".

Глава Кремля вирішив не приховувати свого невдоволення зміною курсу Пашиняна, який дедалі активніше співпрацює з державами Заходу.

До слова, нещодавно влада РФ пригрозила, що Вірменія ризикує втратити постачання дешевого газу.

Ба більше, вона обмежила імпорт вірменських товарів, зокрема фруктів, овочів, квітів та коньяку.

Також Володимир Путін навіть спробував залякати Вірменію “українським сценарієї” — тобто фактично ризиком початку війни з Росією.

На тлі останніх подій президент США Дональд Трамп публічно підтримав Нікола Пашиняна перед виборами у Вірменії.