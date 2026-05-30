Зеленський скликав спеціальну нараду з Будановим, Умєровим і Шмигалем

30 травня президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що провівтспеціальну нараду з очільником ОПУ Кирилом Будановим, секретарем РНБО Рустемом Умєровим і міністром енергетики Денисом Шмигалем. За словами глави держави, у центрі уваги були три ключових питання.

Зеленський розкрив ключові теми нової спеціальної наради

Як зазначив український лідер, насамперед у центрі уваги була дипломатія.

Володимир Зеленський підтвердив, що фактично щоденно його команда підтримує звʼязок з представниками американського колеги Дональда Трампа та європейськими союзниками.

Зафіксували, що зараз відбувається з постачанням ППО та загалом з нашими домовленостями. Визначили пріоритети на наступні кілька тижнів: антибалістика, двосторонні документи щодо виробництва і постачання дронів, зокрема Drone Deal з Євросоюзом, та підготовка зустрічей в кількох форматах. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, він та його команда уже активно готуються до важливих перемовин, однак він завчасно не захотів розкривати жодних деталей.

Окрім того, Зеленський наполягає продовжити гуманітарний трек, ті обміни, про які вже була домовленість.

Саме тому президент наказав домовитися із союзниками, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво.