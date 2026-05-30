Зеленський знову попередив українців про можливість масованого удару РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація від розвідок про можливість масованого удару Росії залишається актуальною.
Головні тези:
- Зеленський попередив українців про можливий масований удар РФ, підкресливши актуальність інформації від розвідок.
- Президент закликав бути уважними до будь-якої загрози та сигналів повітряної тривоги, наголосивши на важливості бережливості життя.
Зеленський закликав українців бути уважними під час сигналів повітряної тривоги
Про це Президент Володимир Зеленський заявив у зверненні.
Глава держави зазначив, що «наша ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація — всі в готовності, настільки, наскільки можливо, враховуючи постачання. Відсоток збиття «шахедів» нашими воїнами стабільно вище 90 — це 90–93%».
