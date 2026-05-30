Зеленський знову попередив українців про можливість масованого удару РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський знову попередив українців про можливість масованого удару РФ

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що інформація від розвідок про можливість масованого удару Росії залишається актуальною.

Головні тези:

  • Зеленський попередив українців про можливий масований удар РФ, підкресливши актуальність інформації від розвідок.
  • Президент закликав бути уважними до будь-якої загрози та сигналів повітряної тривоги, наголосивши на важливості бережливості життя.

Зеленський закликав українців бути уважними під час сигналів повітряної тривоги

Про це Президент Володимир Зеленський заявив у зверненні.

Важливо і цієї доби бути уважними до будь-якої загрози, до сигналів повітряної тривоги. Інформація від розвідок про можливість масованого удару залишається актуальною. Ми знаємо, що партнери говорили з росіянами щодо цього. Віри у те, що хтось там, в Москві, одумається, немає. Обовʼязково бережіть життя — реагуйте на небезпеки.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави зазначив, що «наша ППО, наші мобільні вогневі групи, наша бойова авіація — всі в готовності, настільки, наскільки можливо, враховуючи постачання. Відсоток збиття «шахедів» нашими воїнами стабільно вище 90 — це 90–93%».

По крилатих ракетах та балістиці: з усіма партнерами ми працюємо, щоб були нові внески в програму PURL, ми шукаємо інші способи отримувати ракети. Я дякую всім, хто допомагає.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Кредит ЄС для України на суму 90 млрд євро — Зеленський підписав закон про ратифікацію
Верховна Рада України
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський скликав спеціальну нараду з Будановим, Умєровим і Шмигалем
Володимир Зеленський
Зеленський розкрив ключові теми нової спеціальної наради

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?