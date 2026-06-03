Украинские эксперты поделятся опытом противодействия дронам со странами Балтии и Румынией — Зеленский

Для Латвии, Литвы, Эстонии, и для Румынии тоже (мне кажется, мы договаривались), мы подготовим экспертов. Они готовятся. И есть даты, когда наши эксперты туда приезжают и делятся опытом, равно как мы действовали на Ближнем Востоке. (Их задача, — ред.) помочь предотвращать вызовы в будущем, если они будут, такие вызовы, которые были из-за дронов, которые были зафиксированы соответствующих стран.