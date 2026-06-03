Украинские эксперты поделятся опытом противодействия дронам со странами Балтии и Румынией — Зеленский

Украина готовит группы экспертов, которые посетят Латвию, Литву, Эстонию и Румынию поделиться опытом реагирования на угрозы со стороны беспилотников.
Главные тезисы
- Украина готовит экспертные группы для обмена опытом с Латвией, Литвой, Эстонией и Румынией по противодействию дронам.
- Президент Зеленский совместно с Генеральным секретарем НАТО обсудили планы помощи по перехватчикам и знаниям в борьбе с беспилотниками.
Украинские эксперты по дронам посетят страны Балтии и Румынию
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пресс-конференции.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет помогать и с перехватчиками и знаниями.
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