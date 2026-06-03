Украинские эксперты поделятся опытом противодействия дронам со странами Балтии и Румынией — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские эксперты поделятся опытом противодействия дронам со странами Балтии и Румынией — Зеленский

Зеленский
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Источник:  Укринформ

Украина готовит группы экспертов, которые посетят Латвию, Литву, Эстонию и Румынию поделиться опытом реагирования на угрозы со стороны беспилотников.

Главные тезисы

  • Украина готовит экспертные группы для обмена опытом с Латвией, Литвой, Эстонией и Румынией по противодействию дронам.
  • Президент Зеленский совместно с Генеральным секретарем НАТО обсудили планы помощи по перехватчикам и знаниям в борьбе с беспилотниками.

Украинские эксперты по дронам посетят страны Балтии и Румынию

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте пресс-конференции.

Для Латвии, Литвы, Эстонии, и для Румынии тоже (мне кажется, мы договаривались), мы подготовим экспертов. Они готовятся. И есть даты, когда наши эксперты туда приезжают и делятся опытом, равно как мы действовали на Ближнем Востоке. (Их задача, — ред.) помочь предотвращать вызовы в будущем, если они будут, такие вызовы, которые были из-за дронов, которые были зафиксированы соответствующих стран.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский подчеркнул, что Украина будет помогать и с перехватчиками и знаниями.

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