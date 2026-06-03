Зеленский признал проблемы с покупкой "Петриотов" и пригрозил кадровыми решениями

3 июня глава государства Владимир Зеленский сообщил, что созвал совещание для обсуждения дополнительных путей поставок ПВО в Украину: не только систем, но и ракет для них. Как оказалось, ключевые процессы тормозятся и не реализуются в срок.

Покупка "Петриотов" снова под вопросом

У нас есть договоренность на самом высоком политическом уровне о приобретении «петриотов», и эта договоренность ожидает реализации на уровнях финансовом, юридическом, техническом. Ожидание затянулось. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, эту серьезную проблему он обсудил с представителями Минобороны и МИД, СНБО, а также дипломатической командой Офиса президента.

Каждый из них получил вполне четкую задачу — немедленно ускориться с контрактом по «петриотам».

Как отметил Зеленский, деньги из европейского пакета помощи для Украины в размере 90 миллиардов евро и другие финансовые ресурсы должны работать максимально эффективно, чтобы сохранить жизни украинцев.