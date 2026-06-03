Зеленский признал проблемы с покупкой "Петриотов" и пригрозил кадровыми решениями

3 июня глава государства Владимир Зеленский сообщил, что созвал совещание для обсуждения дополнительных путей поставок ПВО в Украину: не только систем, но и ракет для них. Как оказалось, ключевые процессы тормозятся и не реализуются в срок.
Главные тезисы
- Украина до сих пор не получила “петриоты” из-за халатности отдельных чиновников.
- Зеленский требует как можно быстрее решить эту проблему.
Покупка "Петриотов" снова под вопросом
По словам главы государства, эту серьезную проблему он обсудил с представителями Минобороны и МИД, СНБО, а также дипломатической командой Офиса президента.
Каждый из них получил вполне четкую задачу — немедленно ускориться с контрактом по «петриотам».
Как отметил Зеленский, деньги из европейского пакета помощи для Украины в размере 90 миллиардов евро и другие финансовые ресурсы должны работать максимально эффективно, чтобы сохранить жизни украинцев.
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