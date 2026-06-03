Зеленский признал проблемы с покупкой "Петриотов" и пригрозил кадровыми решениями
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский признал проблемы с покупкой "Петриотов" и пригрозил кадровыми решениями

Владимир Зеленский
Зеленский
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3 июня глава государства Владимир Зеленский сообщил, что созвал совещание для обсуждения дополнительных путей поставок ПВО в Украину: не только систем, но и ракет для них. Как оказалось, ключевые процессы тормозятся и не реализуются в срок.

Главные тезисы

  • Украина до сих пор не получила “петриоты” из-за халатности отдельных чиновников.
  • Зеленский требует как можно быстрее решить эту проблему.

Покупка "Петриотов" снова под вопросом

У нас есть договоренность на самом высоком политическом уровне о приобретении «петриотов», и эта договоренность ожидает реализации на уровнях финансовом, юридическом, техническом. Ожидание затянулось.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, эту серьезную проблему он обсудил с представителями Минобороны и МИД, СНБО, а также дипломатической командой Офиса президента.

Каждый из них получил вполне четкую задачу — немедленно ускориться с контрактом по «петриотам».

Как отметил Зеленский, деньги из европейского пакета помощи для Украины в размере 90 миллиардов евро и другие финансовые ресурсы должны работать максимально эффективно, чтобы сохранить жизни украинцев.

К сожалению, по состоянию на сегодняшний день даже юридические шаги еще не проработаны по этому контракту. Поставил финальный срок — неделю на все подготовительные шаги. Рассчитываю на доклад в пятницу: либо ясность реализации нашей договоренности по «петриотам», либо серьезные кадровые выводы, — предупредил Зеленский.

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