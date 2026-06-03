Орбан приказал захватить средства Сбербанка — расследование

В рамках расследования издания Telex стало известно, что именно бывший лидер Венгрии Виктор Орбан был заказчиком захвата украинских инкассаторов и средств Ощадбанка 5 марта вблизи Будапешта.

Рейд против инкассаторов Ощадбанка — дело рук Орбана

Как удалось узнать венгерским журналистам, захват инкассаторов и средств украинского Ощадбанка — абсолютно незаконное решение.

Для Виктора Орбана и его команды это был исключительно политический маневр.

Правительство, а именно Виктор Орбан, решило, что 5 марта нужно провести рейд на украинский "золотой конвой", хотя с профессиональной точки зрения для этого не было никаких оснований — выяснилось из тех кулуарных разговоров, которые Telex провел в последние недели с источниками, осведомленными по делу или причастными к нему, — указано в расследовании. Поделиться

Что важно понимать, эту информацию от инсайдеров уже официально подтвердило и правительственное Управление по защите Конституции Венгрии.

Более того, удалось узнать, что Государственный секретариат выполнял указания Орбана — последнему подробно отчитывались о том, как развиваются события во время рейда.

В общем, это была своеобразная месть Украине за "перекрытие" нефтепровода "Дружба", который прекратил работать из-за атак РФ.