Орбан приказал захватить средства Сбербанка — расследование

В рамках расследования издания Telex стало известно, что именно бывший лидер Венгрии Виктор Орбан был заказчиком захвата украинских инкассаторов и средств Ощадбанка 5 марта вблизи Будапешта.
Главные тезисы
- Рейд против инкассаторов Ощадбанка был совершенно незаконным и политически мотивированным решением.
- Таким образом, Орбан хотел добиться возобновления работы нефтепровода "Дружба"
Рейд против инкассаторов Ощадбанка — дело рук Орбана
Как удалось узнать венгерским журналистам, захват инкассаторов и средств украинского Ощадбанка — абсолютно незаконное решение.
Для Виктора Орбана и его команды это был исключительно политический маневр.
Что важно понимать, эту информацию от инсайдеров уже официально подтвердило и правительственное Управление по защите Конституции Венгрии.
Более того, удалось узнать, что Государственный секретариат выполнял указания Орбана — последнему подробно отчитывались о том, как развиваются события во время рейда.
В общем, это была своеобразная месть Украине за "перекрытие" нефтепровода "Дружба", который прекратил работать из-за атак РФ.
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