Команда Трампа придумала, как спасти Орбана от тюрьмы

Источник:  online.ua

Команда президента США Дональда Трампа активно размышляет над тем, как уберечь соратника американского лидера — экс-премьера Венгрии Виктора Орбана — от судебных преследований на родине. Один из наиболее вероятных сценариев — назначение Орбана на должность в ООН.

Главные тезисы

  • Президент Аргентины Хавьер Милей также может поддержать Орбана.
  • Должность в Нью-Йорке обеспечит бывшему лидеру Венгрии дипломатический иммунитет.

Орбан боится мести Мадьяра и просит Трампа о помощи

Как удалось узнать изданию Vsquare, именно должность в ООН позволит гарантировать Виктору Орбанку дипломатический иммунитет.

По состоянию на сегодняшний день для команды Трампа это лучший из всех возможных вариантов.

Кроме Белого дома, за Виктора Орбана также может вступиться президент Аргентины Хавьер Милей.

Его поддержка важна из-за соревнований за кресло следующего генсека ООН, фаворитом которого является Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии, аргентинец, близкий к Милею.

Более того, указано, что именно должность в ООН обеспечит бывшему лидеру Венгрии работу в Нью-Йорке.

У журналистов есть данные о том, что Виктор Орбан уже вскоре отправится в США на Чемпионат мира по футболу.

Что важно понимать, его дочь и зять уже год живут в Штатах.

Сам Орбан с бравадой продолжает уверять, что не боится преследований со стороны новой власти Венгрии.

Я соблюдаю законы... Я принес клятву на это, сдержал все свои клятвы, и эту тоже. Хотите еще что-нибудь узнать?

Виктор Орбан

Экс-премьер Венгрии

