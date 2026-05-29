Мадяр требует от Украины гарантий выполнения 11 условий Орбана насчет венгерской нацменьшины
Категория
Политика
Дата публикации

Мадяр требует от Украины гарантий выполнения 11 условий Орбана насчет венгерской нацменьшины

Мадяр
Read in English
Читати українською

Согласие Венгрии на открытие переговорных кластеров для Украины возможно только после того, как Киев гарантирует выполнение выставленных Будапештом еще при предыдущем правительстве Викторе Орбане 11 условий венгерского нацменьшинства в Украине.

Главные тезисы

  • Венгрия требует от Украины выполнения 11 условий Орбана по венгерскому нацменьшинству перед открытием переговорных кластеров.
  • Мадяр подчеркивает важность языковых, культурных и образовательных прав венгров в Украине в переговорах между странами.

Мадяр хочет от Украины выполнения 11 требований Орбана

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен 29 мая.

Мадяр требует от Украины гарантий выполнения 11 требований о нацменьшинствах до того, как Венгрия даст согласие на открытие переговорных кластеров для Киева.

Премьер напомнил, что уже неоднократно подчеркивал в СМИ прямую связь между открытием кластеров для Украины и решение вопросов венгерского меньшинства.

На самом деле, самое важное для нас — то, что мы хотим получить гарантию, что венгры, проживающие в Украине в количестве сто тысяч человек, снова смогут пользоваться своим родным языком… в школе, культурной сфере, администрации.

Петер Мадяр

Петер Мадяр

Премьер-министр Венгрии

У нас есть предложение из 11 пунктов, которое не является новым для украинского правительства. Она типично касается образовательных, культурных и языковых прав. Мы ожидаем, что украинское правительство это выполнит.

Он подчеркнул, что "это не является чем-то особенным" — в Европе и других частях света меньшинства "могут пользоваться своим родным языком — речь идет о сироте, студенте, мэре, или другом".

Мадяр констатировал, что технический уровень переговоров с Украиной "очень многообещающий", и уже прошло несколько этапов переговоров.

Мы в техническом контакте с украинской стороной. И я действительно надеюсь, что мы сможем в скором времени закрыть это предложение из 11 пунктов, — добавил венгерский премьер, отмечая, что Украина должна дать гарантии выполнения каждого из этих пунктов.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это настоящий разрыв". Путин бросил вызов лидеру Венгрии Мадьяру
Мадьяр
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
ЕС требует у Мадяра отменить запрет на импорт украинской агропродукции
Мадяр
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Мадьяр назвал условие для личной встречи с Зеленским
Мадьяр хочет, чтобы Зеленский выполнил его главное требование

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?