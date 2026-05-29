Мадяр требует от Украины гарантий выполнения 11 условий Орбана насчет венгерской нацменьшины

Согласие Венгрии на открытие переговорных кластеров для Украины возможно только после того, как Киев гарантирует выполнение выставленных Будапештом еще при предыдущем правительстве Викторе Орбане 11 условий венгерского нацменьшинства в Украине.
Главные тезисы
- Венгрия требует от Украины выполнения 11 условий Орбана по венгерскому нацменьшинству перед открытием переговорных кластеров.
- Мадяр подчеркивает важность языковых, культурных и образовательных прав венгров в Украине в переговорах между странами.
Мадяр хочет от Украины выполнения 11 требований Орбана
Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен 29 мая.
Премьер напомнил, что уже неоднократно подчеркивал в СМИ прямую связь между открытием кластеров для Украины и решение вопросов венгерского меньшинства.
Он подчеркнул, что "это не является чем-то особенным" — в Европе и других частях света меньшинства "могут пользоваться своим родным языком — речь идет о сироте, студенте, мэре, или другом".
Мадяр констатировал, что технический уровень переговоров с Украиной "очень многообещающий", и уже прошло несколько этапов переговоров.
Мы в техническом контакте с украинской стороной. И я действительно надеюсь, что мы сможем в скором времени закрыть это предложение из 11 пунктов, — добавил венгерский премьер, отмечая, что Украина должна дать гарантии выполнения каждого из этих пунктов.
