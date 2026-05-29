Мадяр требует от Украины гарантий выполнения 11 условий Орбана насчет венгерской нацменьшины

Согласие Венгрии на открытие переговорных кластеров для Украины возможно только после того, как Киев гарантирует выполнение выставленных Будапештом еще при предыдущем правительстве Викторе Орбане 11 условий венгерского нацменьшинства в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадяр после встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен 29 мая.

Мадяр требует от Украины гарантий выполнения 11 требований о нацменьшинствах до того, как Венгрия даст согласие на открытие переговорных кластеров для Киева.

Премьер напомнил, что уже неоднократно подчеркивал в СМИ прямую связь между открытием кластеров для Украины и решение вопросов венгерского меньшинства.

На самом деле, самое важное для нас — то, что мы хотим получить гарантию, что венгры, проживающие в Украине в количестве сто тысяч человек, снова смогут пользоваться своим родным языком… в школе, культурной сфере, администрации. Петер Мадяр Премьер-министр Венгрии

У нас есть предложение из 11 пунктов, которое не является новым для украинского правительства. Она типично касается образовательных, культурных и языковых прав. Мы ожидаем, что украинское правительство это выполнит.

Он подчеркнул, что "это не является чем-то особенным" — в Европе и других частях света меньшинства "могут пользоваться своим родным языком — речь идет о сироте, студенте, мэре, или другом".

Мадяр констатировал, что технический уровень переговоров с Украиной "очень многообещающий", и уже прошло несколько этапов переговоров.