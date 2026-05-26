ЕС требует у Мадяра отменить запрет на импорт украинской агропродукции

Официальный Брюссель пытается добиться от Венгрии и других стран Евросоюза отмены установленных ими односторонних мер по запрету импорту сельскохозяйственной продукции из Украины.
Главные тезисы
- ЕС стремится снять односторонние ограничения для содействия развитию торговли между Украиной и блоком.
- Еврокомиссия подчеркивает необходимость сохранения единого рынка и недопущения его фрагментации.
ЕС пытается добиться уступок для Украины
О переговорах с Венгрией рассказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье.
Официальный Брюссель требует, чтобы новый венгерский лидер Петер Мадяр отменил недавно возобновленный запрет на часть агроимпорта из Украины.
Как отметил представитель ЕК, Еврокомиссия не считает такие меры необходимыми, ведь они могут фрагментировать единый рынок.
Особенно ситуация может ухудшиться после недавнего всестороннего обновления Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (ГВЗСТ) между ЕС и Украиной".
