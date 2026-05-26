ЕС требует у Мадяра отменить запрет на импорт украинской агропродукции

Официальный Брюссель пытается добиться от Венгрии и других стран Евросоюза отмены установленных ими односторонних мер по запрету импорту сельскохозяйственной продукции из Украины.

ЕС пытается добиться уступок для Украины

О переговорах с Венгрией рассказал представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

Официальный Брюссель требует, чтобы новый венгерский лидер Петер Мадяр отменил недавно возобновленный запрет на часть агроимпорта из Украины.

Мы призываем соответствующие государства-члены отменить их односторонние меры, и мы продолжаем взаимодействовать с ними в целях обеспечения этого результата, — подчеркнул Ренье.

Как отметил представитель ЕК, Еврокомиссия не считает такие меры необходимыми, ведь они могут фрагментировать единый рынок.

Особенно ситуация может ухудшиться после недавнего всестороннего обновления Соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной (ГВЗСТ) между ЕС и Украиной".