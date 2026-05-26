ЄС вимагає в Мадяра скасувати заборону на імпорт української агропродукції

Офіційний Брюссель намагається добитися від Угорщини та інших країн Євросоюзу скасування встановлених ними односторонніх заходів щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України.

ЄС намагається добитисся поступок для України

Про переговори з Угорщиною розповів речник Єврокомісії Тома Реньє.

Офіційний Брюссель вимагає, щоб новий угорський лідер Петер Мадяр скасував нещодавно поновлену заборону на частину агроімпорту з України.

Ми закликаємо відповідні держави-члени скасувати їхні односторонні заходи, і ми продовжуємо взаємодіяти з ними з метою забезпечення цього результату, — наголосив Реньє.

Як зазначив речник ЄК, Єврокомісія не вважає такі заходи необхідними, адже вони можуть фрагментувати єдиний ринок.

Особливо, ситуація може погіршитися після нещодавнього всебічного оновлення Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (ГВЗВТ) між ЄС та Україною".