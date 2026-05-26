ЄС вимагає в Мадяра скасувати заборону на імпорт української агропродукції
Офіційний Брюссель намагається добитися від Угорщини та інших країн Євросоюзу скасування встановлених ними односторонніх заходів щодо заборони імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Головні тези:

  • ЄС прагне до зняття односторонніх обмежень для сприяння розвитку торгівлі між Україною та блоком.
  • Єврокомісія підкреслює необхідність збереження єдиного ринку та недопущення його фрагментації.

ЄС намагається добитисся поступок для України

Про переговори з Угорщиною розповів речник Єврокомісії Тома Реньє.

Офіційний Брюссель вимагає, щоб новий угорський лідер Петер Мадяр скасував нещодавно поновлену заборону на частину агроімпорту з України.

Ми закликаємо відповідні держави-члени скасувати їхні односторонні заходи, і ми продовжуємо взаємодіяти з ними з метою забезпечення цього результату, — наголосив Реньє.

Як зазначив речник ЄК, Єврокомісія не вважає такі заходи необхідними, адже вони можуть фрагментувати єдиний ринок.

Особливо, ситуація може погіршитися після нещодавнього всебічного оновлення Угоди про глибоку та всеохоплюючу зону вільної торгівлі між ЄС та Україною (ГВЗВТ) між ЄС та Україною".

Враховуючи міцність та захист, чітко надані оновленою ГВЗВТ минулого року, включно із захисним положенням, яке може бути активоване в разі, якщо додатковий імпорт спричинить серйозні труднощі або в ЄС у цілому, або окремим державам-членам, ми не вважаємо, що ці кроки є необхідними. Ми, звісно, продовжуємо вимагати скасування національних заходів, які досі залишаються чинними, — наголосив Тома Реньє.

