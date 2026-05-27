Мадьяр назвал условие для личной встречи с Зеленским

Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр готов к личной встрече с украинским президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она возможна только после урегулирования ситуации с венгерской нацменшиной в Украине.
Главные тезисы
- Урегулирование вопроса максимально важно для команды Мадяра.
- Если это произойдет, они с Зеленским могут встретиться на Закарпатье.
Мадьяр хочет, чтобы Зеленский выполнил его главное требование
С официальными заявлениями по этому поводу выступили представители правительства Венгрии.
Как утверждают спикеры, встреча Петера Мадьяра и Владимира Зеленского может состояться, если официальный Киев выполнит требования Будапешта.
По их словам, именно в этом вопросе продолжаются технические переговоры.
Представители правительства Венгрии заверили СМИ, что возможность встречи на высшем уровне появится, если в этих переговорах будет достигнут прогресс.
Что важно понимать, команда Петера Мадьяра в течение последних двух недель много раз вспоминала об потенциальных предстоящих переговорах с президентом Украины.
На этом фоне венгерский лидер назвал Береговое на Закарпатье как место проведения встречи.
