Мадьяр назвал условие для личной встречи с Зеленским

Новый лидер Венгрии Петер Мадьяр готов к личной встрече с украинским президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она возможна только после урегулирования ситуации с венгерской нацменшиной в Украине.

Мадьяр хочет, чтобы Зеленский выполнил его главное требование

С официальными заявлениями по этому поводу выступили представители правительства Венгрии.

Как утверждают спикеры, встреча Петера Мадьяра и Владимира Зеленского может состояться, если официальный Киев выполнит требования Будапешта.

Личная встреча Петера Мадьяра и Владимира Зеленского возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством в Украине, – сказано в официальном заявлении спикеров.

По их словам, именно в этом вопросе продолжаются технические переговоры.

Представители правительства Венгрии заверили СМИ, что возможность встречи на высшем уровне появится, если в этих переговорах будет достигнут прогресс.

Что важно понимать, команда Петера Мадьяра в течение последних двух недель много раз вспоминала об потенциальных предстоящих переговорах с президентом Украины.