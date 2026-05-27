Мадяр назвав умову для особистої зустрічі з Зеленським

Новий лідер Угорщини Петер Мадяр готовий до особистої зустрічі з українським президентом України Володимиром Зеленським, однак вона можливе лише після врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні.
Головні тези:
- Врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні є принциповим питанням для Мадяра.
- Якщо це станеться, то вони із Зеленським можуть зустрітися на Закарпатті.
Мадяр хоче, щоб Зеленський виконав його головну вимогу
З офіційними заявами з цього приводу виступили речники уряду Угорщини.
Як стверджують спікери, зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського може відбутися, якщо офіційний Київ виконає вимоги Будапешту.
За їхніми словами, саме в цьому питанні тривають технічні переговори.
Представники уряду Угорщини запевнили ЗМІ, що можливість зустрічі на вищому рівні з'явиться, якщо в цих переговорах буде досягнуто прогресу.
Що важливо розуміти, команда Петера Мадяра протягом останніх двох тижнів багато разів згадувала про потенційні майбутні переговори з президентом України.
На цьому тлі угорський лідер назвав Берегове у Закарпатті як можливе місце проведення зустрічі.
