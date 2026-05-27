Мадяр назвав умову для особистої зустрічі з Зеленським

Новий лідер Угорщини Петер Мадяр готовий до особистої зустрічі з українським президентом України Володимиром Зеленським, однак вона можливе лише після врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні.

З офіційними заявами з цього приводу виступили речники уряду Угорщини.

Особиста зустріч Петера Мадяра та Володимира Зеленського можлива, якщо Україна виконає вимоги угорської сторони щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні, — йдеться в офіційній заяві речників.

За їхніми словами, саме в цьому питанні тривають технічні переговори.

Представники уряду Угорщини запевнили ЗМІ, що можливість зустрічі на вищому рівні з'явиться, якщо в цих переговорах буде досягнуто прогресу.

Що важливо розуміти, команда Петера Мадяра протягом останніх двох тижнів багато разів згадувала про потенційні майбутні переговори з президентом України.