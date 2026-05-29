Мадяр вимагає від України гарантій виконання 11 умов Орбана щодо угорської нацменшини

Згода Угорщини на відкриття перемовних кластерів для України можлива лише після того, як Київ гарантує виконання виставлених Будапештом ще за попереднього уряду Віктора Орбана 11 умов щодо угорської нацменшини в Україні.

Головні тези:

  • Угорщина вимагає від України виконання 11 вимог щодо угорської нацменшини перед відкриттям перемовних кластерів.
  • Питання мовних, культурних та освітніх прав угорців в Україні стає ключовим у переговорах між країнами.

Мадяр хоче від України виконання 11 вимог Орбана

Про це заявив премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр після зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 29 травня.

Мадяр вимагає від України гарантій виконання 11 вимог про нацменшини до того, як Угорщина дасть згоду на відкриття перемовних кластерів для Києва.

Прем'єр нагадав, що вже неодноразово наголошував у ЗМІ про прямий звʼязок між відкриттям кластерів для України і вирішення питань угорської меншини.

Насправді, найважливіше для нас — це те, що ми хочемо отримати гарантію, що угорці, які проживають в Україні у кількості сто тисяч осіб, знову зможуть користуватися своєю рідною мовою… у школі, у культурній сфері, в адміністрації.

Петер Мадяр

Премʼєр-міністр Угорщини

Ми маємо пропозицію з 11 пунктів, яка не є новою для українського уряду. Вона типово стосується освітніх, культурних і мовних прав. Ми очікуємо, що український уряд це виконає.

Він підкреслив, що "це не є чимось особливим" — у Європі та інших частинах світу меншини "можуть користуватися своєю рідною мовою — йдеться про сироту, студента, мера, чи когось іншого".

Мадяр констатував, що технічний рівень переговорів з Україною є "дуже багатообіцяючим", і вже минуло кілька етапів переговорів.

Ми перебуваємо у технічному контакті з українською стороною. І я справді сподіваюся, що ми зможемо незабаром закрити цю пропозицію з 11 пунктів, — додав угорський премʼєр, наголошуючи, що Україна повинна дати гарантії виконання кожного з цих пунктів.

