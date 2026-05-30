Команда Трампа вигадала, як врятувати Орбана від в'язниці

Команда президента США Дональда Трампа активно розмірковує над тим, як вберегти соратника американського лідера — експрем’єра Угорщини Віктора Орбана — від судових переслідувань на батьківщині. Один із найімовірніших сценаріїв — призначення Орбана на посаду в ООН.

Орбан боїться помсти Мадяра та просить Трампа про допомогу

Як вдалося дізнатися виданню Vsquare, саме посада в ООН дасть можливість гарантувати Віктору Орбанк дипломатичний імунітет.

Станом на сьогодні для команди Трампа це найкращий з усіх можливих варіантів.

Окрім Білого дому, за Віктора Орбана також може заступитися президент Аргентини Хав’єр Мілей.

Його підтримка є важливою через змагання за крісло наступного генсека ООН, фаворитом якого є Рафаель Гроссі, глава Міжнародного агентства з атомної енергії, аргентинець, близький до Мілея.

Ба більше, наголошується, що саме посада в ООН забезпечить колишньому лідеру Угорщини роботу у Нью-Йорку.

Журналісти мають дані про те, що Віктор Орбан вже незабаром вирушить до США на Чемпіонат світу з футболу.

Що важливо розуміти, його донька та зять вже рік мешкають у Штатах.

Сам Орбан з бравадою продовжує запевняти, що не боїться переслідувань з боку нової влади Угорщини.