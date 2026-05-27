Угорщина скасувала рішення уряду Орбана про вихід країни з Міжнародного кримінального суду

Парламент Угорщини схвалив закон, який скасовує вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС). Рішення було ініційоване у 2025 році колишнім урядом Віктора Орбана.
Головні тези:
- Парламент Угорщини схвалив закон про скасування виходу країни з Міжнародного кримінального суду.
- Депутати підтримали збереження участі Угорщини в Статуті МКС з метою забезпечення міжнародного миру та безпеки.
- Новий уряд висловив намір зупинити процес виходу, ініційований попереднім урядом Віктора Орбана.
Угорщина залишається у МКС
За скасування рішення Орбана проголосували 133 депутати від партії "Тиса", 37 депутатів від "Фідес-KDNP" проголосували проти, а 5 депутатів від "Мі Хазанк" утрималися.
Рішення набере чинності наступного дня після опублікування закону.
Уряд уже висловив свій намір у резолюції минулого тижня зупинити процес виходу, розпочатий на підставі рішення попереднього уряду Орбана.
Він обґрунтував пропозицію тим, що "для збереження міжнародного миру та безпеки і захисту прав людини абсолютно необхідно притягнути винних у найтяжчих міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі".
На думку Мадяра, для цього необхідно зберегти участь Угорщини в Статуті Міжнародного кримінального суду.
