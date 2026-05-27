Угорщина скасувала рішення уряду Орбана про вихід країни з Міжнародного кримінального суду
Категорія
Політика
Дата публікації

Угорщина скасувала рішення уряду Орбана про вихід країни з Міжнародного кримінального суду

Угорщина
Read in English
Джерело:  Telex

Парламент Угорщини схвалив закон, який скасовує вихід країни з Міжнародного кримінального суду (МКС). Рішення було ініційоване у 2025 році колишнім урядом Віктора Орбана.

Головні тези:

  • Парламент Угорщини схвалив закон про скасування виходу країни з Міжнародного кримінального суду.
  • Депутати підтримали збереження участі Угорщини в Статуті МКС з метою забезпечення міжнародного миру та безпеки.
  • Новий уряд висловив намір зупинити процес виходу, ініційований попереднім урядом Віктора Орбана.

Угорщина залишається у МКС

За скасування рішення Орбана проголосували 133 депутати від партії "Тиса", 37 депутатів від "Фідес-KDNP" проголосували проти, а 5 депутатів від "Мі Хазанк" утрималися.

Рішення набере чинності наступного дня після опублікування закону.

Уряд уже висловив свій намір у резолюції минулого тижня зупинити процес виходу, розпочатий на підставі рішення попереднього уряду Орбана.

Новий прем'єр Петер Мадяр від імені уряду подав законопроєкт до парламенту у вівторок, 26 травня.

Він обґрунтував пропозицію тим, що "для збереження міжнародного миру та безпеки і захисту прав людини абсолютно необхідно притягнути винних у найтяжчих міжнародних злочинах до відповідальності в міжнародному судовому форумі".

На думку Мадяра, для цього необхідно зберегти участь Угорщини в Статуті Міжнародного кримінального суду.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина повернула Україні захоплені у березні кошти та цінності Ощадбанку — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина дозволила ввести санкції проти людей з орбіти Путіна — інсайдери
Мадяр готовий вдарити санкціями по Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина продовжила заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України
Угорщина

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?