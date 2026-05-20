Угорщина дозволила ввести санкції проти людей з орбіти Путіна — інсайдери
Мадяр готовий вдарити санкціями по Росії
Джерело:  Euronews

Як вдалося дізнатися виданню Euronews, команда нового лідера Угорщини Петера Мадяра готова розблокувати санкції, які раніше не були введені проти РФ через проросійську позицію Віктора Орбана.

Головні тези:

  • Угорщина дозволила ЄС ввести санкції проти патріарха Кирила.
  • Раніше цього не робили через блокування ініціативи з боку Орбана.

Мадяр дозволив вдарити санкціями по Росії

Згідно з даними журналістів, йдеться про санкційний пакет, який націлений на десять російських персоналій.

Що важливо розуміти, раніше вони знаходилися під протекцією колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Окрім того, вказано, що під санкційний удар можуть потрапити кілька російських суден.

За словами інсайдерів, команда Петера Мадяра дала зрозуміти офіційному Брюссель, що дозволить ЄС ввести санкції проти патріарха Кирила та інших осіб з орбіти російського диктатора Володимира Путіна.

Якщо анонімні джерела передали ЗМІ правдиві дані, то вже незабаром відбудеться включення однієї з найвпливовіших релігійних постатей Росії до чорного списку ЄС.

Що важливо розуміти, робота на "мініпакетом" санкцій уже триває.

ЄС вперше спробував внести Гундяєва до чорного списку у 2022 році, звинувативши його у підтримці повномасштабного вторгнення в Україну та поширенні ревізіоністської пропаганди. Але Угорщина під керівництвом Орбана заблокувала цю ініціативу, назвавши її питанням релігійної свободи.

