Угорщина дозволила ввести санкції проти людей з орбіти Путіна — інсайдери

Як вдалося дізнатися виданню Euronews, команда нового лідера Угорщини Петера Мадяра готова розблокувати санкції, які раніше не були введені проти РФ через проросійську позицію Віктора Орбана.

Мадяр дозволив вдарити санкціями по Росії

Згідно з даними журналістів, йдеться про санкційний пакет, який націлений на десять російських персоналій.

Що важливо розуміти, раніше вони знаходилися під протекцією колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Окрім того, вказано, що під санкційний удар можуть потрапити кілька російських суден.

За словами інсайдерів, команда Петера Мадяра дала зрозуміти офіційному Брюссель, що дозволить ЄС ввести санкції проти патріарха Кирила та інших осіб з орбіти російського диктатора Володимира Путіна.

Якщо анонімні джерела передали ЗМІ правдиві дані, то вже незабаром відбудеться включення однієї з найвпливовіших релігійних постатей Росії до чорного списку ЄС.

Що важливо розуміти, робота на "мініпакетом" санкцій уже триває.