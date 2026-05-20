Венгрия разрешила ввести санкции против людей с орбиты Путина — инсайдеры
Категория
Экономика
Дата публикации

Венгрия разрешила ввести санкции против людей с орбиты Путина — инсайдеры

Мадяр разрешил ударить санкциями по России
Read in English
Читати українською
Источник:  Euronews

Как удалось узнать изданию Euronews, команда нового лидера Венгрии Петера Мадяра готова разблокировать санкции, которые ранее не были введены против РФ из-за пророссийской позиции Виктора Орбана.

Главные тезисы

  • Венгрия разрешила ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла.
  • Раньше этого не делали из-за блокирования инициативы со стороны Орбана.

Мадяр разрешил ударить санкциями по России

Согласно данным журналистов, речь идет о санкционном пакете, нацеленном на десять российских персоналий.

Что важно понимать, раньше они находились под протекцией бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Кроме того, указано, что под санкционный удар может попасть несколько российских судов.

По словам инсайдеров, команда Петера Мадяра дала понять официальному Брюсселю, что позволит ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла и других лиц с орбиты российского диктатора Владимира Путина.

Если анонимные источники передали СМИ правдивые данные, то в скором времени состоится включение одной из самых влиятельных религиозных фигур России в черный список ЕС.

Что важно понимать, работа над "мини-пакетом" санкций уже началась.

ЕС впервые попытался внести Гундяева в черный список в 2022 году, обвинив его в поддержке полномасштабного вторжения в Украину и распространении ревизионистской пропаганды. Но Венгрия под руководством Орбана заблокировала эту инициативу, назвав ее вопросом религиозной свободы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия вернула Украине захваченные в марте средства и ценности Сбербанка — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Петер Мадьяр стал новым премьер-министром Венгрии
Петер Мадьяр
Мадьяр – новый лидер Венгрии
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Я люблю Украину". Новое фото с Петером Мадяром покорило сеть
Мадяр

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?