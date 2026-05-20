Как удалось узнать изданию Euronews, команда нового лидера Венгрии Петера Мадяра готова разблокировать санкции, которые ранее не были введены против РФ из-за пророссийской позиции Виктора Орбана.

Мадяр разрешил ударить санкциями по России

Согласно данным журналистов, речь идет о санкционном пакете, нацеленном на десять российских персоналий.

Что важно понимать, раньше они находились под протекцией бывшего премьер-министра Виктора Орбана.

Кроме того, указано, что под санкционный удар может попасть несколько российских судов.

По словам инсайдеров, команда Петера Мадяра дала понять официальному Брюсселю, что позволит ЕС ввести санкции против патриарха Кирилла и других лиц с орбиты российского диктатора Владимира Путина.

Если анонимные источники передали СМИ правдивые данные, то в скором времени состоится включение одной из самых влиятельных религиозных фигур России в черный список ЕС.

Что важно понимать, работа над "мини-пакетом" санкций уже началась.