Угорщина продовжила заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив 22 травня, що уряд країни забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України.
Головні тези:
- Угорщина, під керівництвом прем'єр-міністра Петера Мадяра, вирішила продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.
- Це рішення може мати серйозні наслідки для українських виробників, які експортують свою продукцію до Угорщини.
Мадяр заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України
Про це Петер Мадяр повідомив у соцмережі X.
Деталі щодо запровадження такого рішення Петер Мадяр не надав.
The government withdraws Hungary’s intention to leave the International Criminal Court and bans the import of agricultural products from Ukraine.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 22, 2026
13 травня в Угорщині закінчився термін дії надзвичайних указів щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції. Заборону застосував попередній уряд країни Віктора Орбана.
Угорщина забороняла до ввезення понад 20 товарів, таких як:
пшениця
кукурудза
насіння соняшнику
ріпак
борошно
м'ясо птиці
яйця тощо.
