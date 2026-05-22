Угорщина продовжила заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України
Угорщина
Джерело:  Суспільне

Премʼєр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив 22 травня, що уряд країни забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Головні тези:

  • Угорщина, під керівництвом прем'єр-міністра Петера Мадяра, вирішила продовжити заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України.
  • Це рішення може мати серйозні наслідки для українських виробників, які експортують свою продукцію до Угорщини.

Мадяр заборонив імпорт сільськогосподарської продукції з України

Про це Петер Мадяр повідомив у соцмережі X.

Уряд відкликає намір Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду та забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Петер Мадяр

Премʼєр-міністр Угорщини

Деталі щодо запровадження такого рішення Петер Мадяр не надав.

13 травня в Угорщині закінчився термін дії надзвичайних указів щодо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції. Заборону застосував попередній уряд країни Віктора Орбана.

Угорщина забороняла до ввезення понад 20 товарів, таких як:

  • пшениця

  • кукурудза

  • насіння соняшнику

  • ріпак

  • борошно

  • м'ясо птиці

  • яйця тощо.

