Венгрия продлила запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр сообщил 22 мая, что правительство страны запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
Главные тезисы
- Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр принял решение продлить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
- Это решение может негативно сказаться на украинских производителях, экспортирующих свою продукцию в Венгрию.
Мадяр запретил импорт сельскохозяйственной продукции из Украины
Об этом Петер Мадяр сообщил в соцсети X.
Детали о введении такого решения Петер Мадяр не предоставил.
The government withdraws Hungary’s intention to leave the International Criminal Court and bans the import of agricultural products from Ukraine.— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 22, 2026
13 мая в Венгрии истек срок действия чрезвычайных указов по запрету импорта украинской сельскохозяйственной продукции. Запрет применил предыдущее правительство страны Виктор Орбан.
Венгрия запрещала до ввоза более 20 товаров, таких как:
пшеница
кукуруза
семена подсолнечника
рапс
мука
мясо птицы
яйца и т.д.
