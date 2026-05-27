Венгрия упразднила решение правительства Орбана о выходе страны из Международного криминального суда

Парламент Венгрии одобрил закон, отменяющий выход страны из Международного уголовного суда (МКС). Решение было инициировано в 2025 году бывшим правительством Виктором Орбаном.
Главные тезисы
- Парламент Венгрии упразднил решение бывшего правительства Орбана о выходе страны из Международного уголовного суда.
- Новое правительство выразило намерение сохранить участие страны в МКС для обеспечения международного мира и безопасности.
Венгрия остается в МКС
За отмену решения Орбана проголосовали 133 депутата от партии "Тиса", 37 депутатов от "Фидес-KDNP" проголосовали против, а 5 депутатов от "Ми Хазанк" воздержались.
Решение вступит в силу на следующий день после опубликования закона.
Правительство уже выразило свое намерение в резолюции на прошлой неделе остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Орбана.
Он обосновал предложение тем, что "для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в тяжелейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме".
По мнению Мадяра, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.
