Венгрия упразднила решение правительства Орбана о выходе страны из Международного криминального суда

Парламент Венгрии одобрил закон, отменяющий выход страны из Международного уголовного суда (МКС). Решение было инициировано в 2025 году бывшим правительством Виктором Орбаном.

Венгрия остается в МКС

За отмену решения Орбана проголосовали 133 депутата от партии "Тиса", 37 депутатов от "Фидес-KDNP" проголосовали против, а 5 депутатов от "Ми Хазанк" воздержались.

Решение вступит в силу на следующий день после опубликования закона.

Правительство уже выразило свое намерение в резолюции на прошлой неделе остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Орбана.

Новый премьер Петер Мадяр от имени правительства подал законопроект в парламент во вторник, 26 мая.

Он обосновал предложение тем, что "для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в тяжелейших международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме".