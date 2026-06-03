Орбан наказав захопити кошти Ощадбанку — розслідування

У межах розслідування видання Telex стало відомо, що саме колишній лідер Угорщини Віктор Орбан був замовником захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку 5 березня поблизу Будапешта.
Головні тези:
- Рейд проти інкасаторів Ощадбанку був абсолютно незаконним і політично мотивованим рішенням.
- Таким чином Орбан хотів добитися відновлення роботи нафтопроводу “Дружба”.
Рейд проти інкасаторів Ощадбанку — справа рук Орбана
Як вдалося дізнатися угорським журналістам, захоплення інкасаторів та коштів українського Ощадбанку — абсолютно незаконне рішення.
Для Віктора Орбана та його команди це був винятково політичний маневр.
Що важливо розуміти, цю інформацію від інсайдерів вже офіційно підтвердило й урядове Управління з захисту Конституції Угорщини.
Ба більше, вдалося дізнатися, що Державний секретаріат виконував вказівки Орбана — останньому детально звітували про те, як розвиваються події під час рейду.
Загалом це була своєрідна помста Україні за "перекриття" нафтопроводу "Дружба", який припинив працювати через атаки РФ.
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