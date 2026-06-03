Орбан наказав захопити кошти Ощадбанку — розслідування

У межах розслідування видання Telex стало відомо, що саме колишній лідер Угорщини Віктор Орбан був замовником захоплення українських інкасаторів та коштів Ощадбанку 5 березня поблизу Будапешта.

Рейд проти інкасаторів Ощадбанку — справа рук Орбана

Як вдалося дізнатися угорським журналістам, захоплення інкасаторів та коштів українського Ощадбанку — абсолютно незаконне рішення.

Для Віктора Орбана та його команди це був винятково політичний маневр.

Уряд, а саме Віктор Орбан, вирішив, що 5 березня потрібно провести рейд на український "золотий конвой", хоча з професійної точки зору для цього не було жодних підстав — з’ясувалося з тих кулуарних розмов, які Telex провів протягом останніх тижнів із джерелами, обізнаними у справі або причетними до неї, — наголошується в розслідуванні. Поширити

Що важливо розуміти, цю інформацію від інсайдерів вже офіційно підтвердило й урядове Управління з захисту Конституції Угорщини.

Ба більше, вдалося дізнатися, що Державний секретаріат виконував вказівки Орбана — останньому детально звітували про те, як розвиваються події під час рейду.

Загалом це була своєрідна помста Україні за "перекриття" нафтопроводу "Дружба", який припинив працювати через атаки РФ.