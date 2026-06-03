Зеленський визнав проблеми з придбанням "Петріотів" і пригрозив кадровими висновками

3 червня глава держави Володимир Зеленський сповістив, що скликав нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну: не лише систем, а й ракет для них. Як виявилося, ключові процеси гальмуються та не реалізовуються вчасно.

Придбання "Петріотів" знову під питанням

У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання «петріотів», і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Очікування затягнулося. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, цю серйозну проблему від обговорив із представниками Міноборони та МЗС, РНБО, а також дипломатичною командою Офісу президента.

Кожен з них отримав цілком чітке завдання — негайно пришвидшитись із контрактом по «петріотам».

Як зазначив Зеленський, гроші з європейського пакету допомоги для України у розмірі 90 мільярдів євро та інші фінансові ресурси повинні працювати максимально екективно, щоб вберегти життя українців.