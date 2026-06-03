Зеленський визнав проблеми з придбанням "Петріотів" і пригрозив кадровими висновками
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський визнав проблеми з придбанням "Петріотів" і пригрозив кадровими висновками

Володимир Зеленський
Придбання "Петріотів" знову під питанням

3 червня глава держави Володимир Зеленський сповістив, що скликав нараду щодо додаткових шляхів постачання ППО в Україну: не лише систем, а й ракет для них. Як виявилося, ключові процеси гальмуються та не реалізовуються вчасно.

Головні тези:

  • Україна досі не отримала “петріоти” через недбалість окремих посадовців.
  • Зеленський вимагає якнайшвидше вирішити цю проблему.

Придбання "Петріотів" знову під питанням

У нас є домовленість на найвищому політичному рівні про придбання «петріотів», і ця домовленість очікує на реалізацію на рівнях фінансовому, юридичному, технічному. Очікування затягнулося.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, цю серйозну проблему від обговорив із представниками Міноборони та МЗС, РНБО, а також дипломатичною командою Офісу президента.

Кожен з них отримав цілком чітке завдання — негайно пришвидшитись із контрактом по «петріотам».

Як зазначив Зеленський, гроші з європейського пакету допомоги для України у розмірі 90 мільярдів євро та інші фінансові ресурси повинні працювати максимально екективно, щоб вберегти життя українців.

На жаль, станом на сьогодні навіть юридичні кроки ще не пропрацьовані по цьому контракту. Поставив фінальний строк — тиждень на всі підготовчі кроки. Розраховую на доповідь в пʼятницю: або ясність щодо реалізації нашої домовленості по «петріотах», або серйозні кадрові висновки, — попередив Зеленський.

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