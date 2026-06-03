Зеленский назначил Героя Украины Олега Мироненко заместителем командующего Нацгвардии

Президент Владимир Зеленский назначил Героя Украины, командира 14-й бригады оперативного назначения "Красная Калина" Олега Мироненко заместителем командующего Национальной гвардией Украины.
Главные тезисы
- Олег Мироненко назначен заместителем командующего Нацгвардией Украины по указу президента Владимира Зеленского.
- Мироненко является командиром 14-й бригады оперативного назначения “Червона Калина” и участвовал в обороне Украины в различных регионах страны.
Полковник Мироненко стал заместителем командующего НГУ
Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
Президент 3 июня подписал два указа о кадровых изменениях в руководстве Национальной гвардии Украины.
Согласно указу № 469/2026, с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины уволен Алексей Осипенко.
Другим указом — № 470/2026 — глава государства назначил Олега Мироненко новым заместителем командующего НГУ.
Оба указа вступили в силу со дня их опубликования.
Олег Мироненко — командир 14 бригады оперативного назначения "Красная Калина". Он встал на защиту Украины еще в 2014 году.
Тогда военный участвовал в освобождении здания Харьковской облгосадминистрации от пророссийских сил, а также выполнял боевые задания на востоке страны.
За годы службы Мироненко был отмечен рядом государственных наград. Он полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и награжден орденами "За мужество" II и III степеней.
В 2025 году президент присвоил Мироненко звание Героя Украины.
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