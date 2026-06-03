Зеленский назначил Героя Украины Олега Мироненко заместителем командующего Нацгвардии

Полковник Мироненко стал заместителем командующего НГУ

Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Президент 3 июня подписал два указа о кадровых изменениях в руководстве Национальной гвардии Украины.

Согласно указу № 469/2026, с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины уволен Алексей Осипенко.

Другим указом — № 470/2026 — глава государства назначил Олега Мироненко новым заместителем командующего НГУ.

Оба указа вступили в силу со дня их опубликования.

Олег Мироненко — командир 14 бригады оперативного назначения "Красная Калина". Он встал на защиту Украины еще в 2014 году.

Тогда военный участвовал в освобождении здания Харьковской облгосадминистрации от пророссийских сил, а также выполнял боевые задания на востоке страны.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мироненко участвовал в обороне Киевской области. Впоследствии он выполнял боевые задания во время контрнаступательных действий украинских сил в Луганской, Донецкой и Запорожье. Поделиться

За годы службы Мироненко был отмечен рядом государственных наград. Он полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого и награжден орденами "За мужество" II и III степеней.