Зеленский назначил Сергея Кислицу заместителем руководителя Офиса Президента
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский назначил Сергея Кислицу заместителем руководителя Офиса Президента

Владимир Зеленский
Кислица
Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица будет уволен с должности первого заместителя министра иностранных дел.

Главные тезисы

  • Сергей Кислица назначен заместителем руководителя Офиса Президента после встречи с президентом Владимиром Зеленским.
  • Решение принято для обеспечения эффективной коммуникации на высоком уровне и развития двусторонней работы в украинской дипломатии.
  • Назначение Кислицы важно для синхронизации работы с МИДом и поддержки мирного процесса в Украине, учитывая его ключевую роль в международных переговорах.

Кислица получил должность заместителя Буданова

Об этом сообщил журналистам президент Владимир Зеленский после встречи с ним в офисе президента.

Встретился с Сергеем Кислицей. Обсудили детали нашей дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе Президента, а именно обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Результатом встречи стало решение об увольнении Кислицы из МИДа для перехода на работу на Банковую.

Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента. Естественно, он продолжит работу и в переговорном процессе.

Как известно, Кислица является одним из ключевых переговорщиков в мирном процессе и на встречах с представителями США.

