Зеленский назначил Сергея Кислицу заместителем руководителя Офиса Президента

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица будет уволен с должности первого заместителя министра иностранных дел.
Главные тезисы
- Сергей Кислица назначен заместителем руководителя Офиса Президента после встречи с президентом Владимиром Зеленским.
- Решение принято для обеспечения эффективной коммуникации на высоком уровне и развития двусторонней работы в украинской дипломатии.
- Назначение Кислицы важно для синхронизации работы с МИДом и поддержки мирного процесса в Украине, учитывая его ключевую роль в международных переговорах.
Кислица получил должность заместителя Буданова
Об этом сообщил журналистам президент Владимир Зеленский после встречи с ним в офисе президента.
Результатом встречи стало решение об увольнении Кислицы из МИДа для перехода на работу на Банковую.
Как известно, Кислица является одним из ключевых переговорщиков в мирном процессе и на встречах с представителями США.
