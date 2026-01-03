Зеленский назначил Сергея Кислицу заместителем руководителя Офиса Президента

Первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица будет уволен с должности первого заместителя министра иностранных дел.

Кислица получил должность заместителя Буданова

Об этом сообщил журналистам президент Владимир Зеленский после встречи с ним в офисе президента.

Встретился с Сергеем Кислицей. Обсудили детали нашей дипломатической работы и возможности усиления этого направления в Офисе Президента, а именно обеспечение коммуникации с партнерами на самом высоком уровне, развитие двусторонней работы и синхронизацию с системой МИД. Владимир Зеленский Президент Украины

Результатом встречи стало решение об увольнении Кислицы из МИДа для перехода на работу на Банковую.

Сергей будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента. Естественно, он продолжит работу и в переговорном процессе. Поделиться

Как известно, Кислица является одним из ключевых переговорщиков в мирном процессе и на встречах с представителями США.