"Отрицали существование украинцев" — Кислица о неприемлемых заявлениях РФ на переговорах в Стамбуле

Во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле раздались шокирующие слова о войне, которая якобы является лишь внутренним конфликтом между "россиянами". Представители Украины услышали от оппонентов прямое отрицание украинской нации.

Россия отрицала существование украинцев — Кислица

Об этом заявил первый заместитель главы МИДа Сергей Кислица в эфире телемарафона.

Как рассказал Кислица, во время переговоров между украинской и российской делегациями прозвучало шокирующее заявление российской стороны. Глава российской делегации якобы назвал войну "внутренним конфликтом", сказав, что это, в сущности, "когда россияне убивают россиян с определенными нюансами".

На каком-то этапе глава российской делегации говорит… Перед ним сидит украинская полномочная делегация, представляющая государство, состоящая из военных людей. И глава русской делегации говорит: "Война-то, в сущности, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Конец цитаты. Сергей Кислица Первый заместитель главы МИД Украины

Такие слова, как заметил Кислица, воспринимаются как отрицание существования Украины как независимой нации.