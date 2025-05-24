"Отрицали существование украинцев" — Кислица о неприемлемых заявлениях РФ на переговорах в Стамбуле

Во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле раздались шокирующие слова о войне, которая якобы является лишь внутренним конфликтом между "россиянами". Представители Украины услышали от оппонентов прямое отрицание украинской нации.
Главные тезисы
- Российская делегация отрицает существование украинцев, называя войну в Украине лишь внутренним конфликтом между россиянами.
- Заявления главы российской делегации о войне воспринимаются как отрицание украинской нации и ее независимости.
Россия отрицала существование украинцев — Кислица
Об этом заявил первый заместитель главы МИДа Сергей Кислица в эфире телемарафона.
Как рассказал Кислица, во время переговоров между украинской и российской делегациями прозвучало шокирующее заявление российской стороны. Глава российской делегации якобы назвал войну "внутренним конфликтом", сказав, что это, в сущности, "когда россияне убивают россиян с определенными нюансами".
Такие слова, как заметил Кислица, воспринимаются как отрицание существования Украины как независимой нации.
По сути тебе и сторона отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят, что ты не украинец, ты русский, и мы просто тебя убиваем, русские убивают русских и нам болит, что мы русские убиваем русских.
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