"Отрицали существование украинцев" — Кислица о неприемлемых заявлениях РФ на переговорах в Стамбуле
Категория
Украина
Дата публикации

"Отрицали существование украинцев" — Кислица о неприемлемых заявлениях РФ на переговорах в Стамбуле

Кислица
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Во время переговоров с российской делегацией в Стамбуле раздались шокирующие слова о войне, которая якобы является лишь внутренним конфликтом между "россиянами". Представители Украины услышали от оппонентов прямое отрицание украинской нации.

Главные тезисы

  • Российская делегация отрицает существование украинцев, называя войну в Украине лишь внутренним конфликтом между россиянами.
  • Заявления главы российской делегации о войне воспринимаются как отрицание украинской нации и ее независимости.

Россия отрицала существование украинцев — Кислица

Об этом заявил первый заместитель главы МИДа Сергей Кислица в эфире телемарафона.

Как рассказал Кислица, во время переговоров между украинской и российской делегациями прозвучало шокирующее заявление российской стороны. Глава российской делегации якобы назвал войну "внутренним конфликтом", сказав, что это, в сущности, "когда россияне убивают россиян с определенными нюансами".

На каком-то этапе глава российской делегации говорит… Перед ним сидит украинская полномочная делегация, представляющая государство, состоящая из военных людей. И глава русской делегации говорит: "Война-то, в сущности, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Конец цитаты.

Сергей Кислица

Сергей Кислица

Первый заместитель главы МИД Украины

Такие слова, как заметил Кислица, воспринимаются как отрицание существования Украины как независимой нации.

По сути тебе и сторона отрицает твое существование как нации. Тебе в лицо говорят, что ты не украинец, ты русский, и мы просто тебя убиваем, русские убивают русских и нам болит, что мы русские убиваем русских.

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