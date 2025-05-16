Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом переговоры в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с несколькими европейскими лидерами и американским президентом Дональдом Трампом. Зеленский призвал коллег к дальнейшим санкциям против РФ.
Главные тезисы
- Зеленский призвал европейских лидеров к дальнейшим санкциям против России в ходе телефонных консультаций.
- Украина готова к максимальным мерам по достижению мира в регионе.
- Обсуждение вопросов санкций против России и давление на страну до прекращения конфликта в Украине стали основными темами разговоров.
Зеленский пообщался с Трампом по поводу переговоров в Стамбуле
Об этом сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров.
По его словам, Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск провели телефонный разговор с президентом США Трампом.
Впоследствии в соцсетях Зеленский сообщил, что Украина готова к "максимально быстрым шагам ради реального мира" и добавил, что "важно, чтобы мир держался сильных позиций".
Известно, что Зеленский и европейские лидеры находятся в Тиране (Албания) на саммите Европейского политического сообщества.
Это шестой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) и первый раз, когда мероприятие проходит в регионе Западных Балкан, подчеркивающее растущую роль Албании в европейских процессах, говорится на сайте Совета Европы.
Ожидается участие 47 глав государств и правительств, включая лидеров стран ЕС, Великобритании, Украины, Турции и государств Западных Балкан. Мероприятие организовано под общим председательством президента Европейского совета Антониу Средства и премьер-министра Албании Эди Рамы.
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