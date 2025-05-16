Зеленский призвал мир усилить давление на Россию — в каком случае

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен ввести жесткие санкции против российского банковского и энергетического секторов, если украино-российские переговоры в Стамбуле завершатся безрезультатно.
Главные тезисы
- Владимир Зеленский призвал мир ввести жесткие санкции против России, если украинско-российские переговоры в Стамбуле не принесут результатов.
- Президент Украины требует остановить убийства и предоставить реальные полномочия нелегитимному президенту России для конструктивных переговоров.
- Украинская делегация настаивает на полном прекращении огня как показателе готовности России к построению конструктивных отношений.
Зеленский призвал мир ввести жесткие санкции против России
Об этом глава государства заявил во время выступления на проходящем в столице Албании Тиране саммите Европейского политического сообщества.
Он призвал нелегитимного президента России Владимира Путина предоставить своей делегации реальные полномочия.
Также необходимо полностью остановить убийства, по крайней мере, настолько, чтобы дать дипломатии настоящий шанс.
16 мая в Стамбуле проходят переговоры украинской и российской делегаций. Как отметил представитель МИД Украины Георгий Тихий перед встречей, для украинской делегации приоритетом на переговорах будет полное, безусловное, длительное прекращение огня. Именно он будет индикатором готовности россиян к конструктивной работе в Стамбуле.
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