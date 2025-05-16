Зеленский призвал мир усилить давление на Россию — в каком случае

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен ввести жесткие санкции против российского банковского и энергетического секторов, если украино-российские переговоры в Стамбуле завершатся безрезультатно.

Зеленский призвал мир ввести жесткие санкции против России

Об этом глава государства заявил во время выступления на проходящем в столице Албании Тиране саммите Европейского политического сообщества.

Они (россияне — ред.) делают все возможное, чтобы превратить эту встречу в Стамбуле в постановительный пустой процесс, как это было уже в 2022 году. Это не мы и не западные лидеры срываем переговоры — россияне уже много лет заявляют о своей дипломатии, но именно они ее имитируют и не могут добиться никаких результатов сегодня. Мир должен отреагировать. Нужна сильная реакция, включая санкции против энергетического и банковского сектора России. Давление должно продолжать расти, пока Россия не будет готова сделать все реальные шаги по прекращению этой войны. Владимир Зеленский Президент Украины

Он призвал нелегитимного президента России Владимира Путина предоставить своей делегации реальные полномочия.

Также необходимо полностью остановить убийства, по крайней мере, настолько, чтобы дать дипломатии настоящий шанс.

16 мая в Стамбуле проходят переговоры украинской и российской делегаций. Как отметил представитель МИД Украины Георгий Тихий перед встречей, для украинской делегации приоритетом на переговорах будет полное, безусловное, длительное прекращение огня. Именно он будет индикатором готовности россиян к конструктивной работе в Стамбуле.