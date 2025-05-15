Переговоры между Россией и Украиной. Трамп заинтриговал заявлением о своем приезде в Турцию

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поехать на переговоры между Украиной и Россией в Турцию 16 мая

Трамп держит интригу по поводу своего приезда в Турцию

Об этом сообщает Clash Report в соцсети X.

Я бы поехал в Турцию в пятницу, если это уместно для украинско-российских переговоров. Дональд Трамп Президент США

BREAKING: Trump:



I would go to Türkiye on Friday if appropriate for Ukraine-Russia talks. — Clash Report (@clashreport) May 15, 2025

Как сообщает Sky News, во время визита в Катар, Дональд Трамп также прокомментировал вопросы журналистов об отсутствии российского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции.

Почему он должен уезжать, если я не уезжаю? Я не думал, что Путин может уехать, если меня там не будет.

Следует отметить, что ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что его напряженный график не помешает встрече с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, если тот прилетит в Стамбул 15 мая.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в случае его встречи с российским диктатором 15 мая в Турции главными темами для обсуждения станут полное прекращение огня и обмен всеми военнопленными. Поделиться

Вечером 14 мая Российская Федерация обнародовала состав своей делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле.