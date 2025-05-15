Переговоры между Россией и Украиной. Трамп заинтриговал заявлением о своем приезде в Турцию
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Переговоры между Россией и Украиной. Трамп заинтриговал заявлением о своем приезде в Турцию

Трамп
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Источник:  online.ua

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поехать на переговоры между Украиной и Россией в Турцию 16 мая

Главные тезисы

  • Дональд Трамп заявил о готовности поехать на переговоры между Украиной и Россией в Турцию, вызвав широкий интерес общественности.
  • Встреча между президентами Украины и России в Турции может стать ключевой для обсуждения вопросов прекращения огня и обмена военнопленными.
  • Трамп также прокомментировал вопросы журналистов об отсутствии российского президента Путина на переговорах, вызвав новые догадки и обсуждения.

Трамп держит интригу по поводу своего приезда в Турцию

Об этом сообщает Clash Report в соцсети X.

Я бы поехал в Турцию в пятницу, если это уместно для украинско-российских переговоров.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Как сообщает Sky News, во время визита в Катар, Дональд Трамп также прокомментировал вопросы журналистов об отсутствии российского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции.

Почему он должен уезжать, если я не уезжаю? Я не думал, что Путин может уехать, если меня там не будет.

Следует отметить, что ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что его напряженный график не помешает встрече с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, если тот прилетит в Стамбул 15 мая.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в случае его встречи с российским диктатором 15 мая в Турции главными темами для обсуждения станут полное прекращение огня и обмен всеми военнопленными.

Вечером 14 мая Российская Федерация обнародовала состав своей делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле.

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