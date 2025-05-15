Переговоры между Россией и Украиной. Трамп заинтриговал заявлением о своем приезде в Турцию

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поехать на переговоры между Украиной и Россией в Турцию 16 мая
Главные тезисы
- Дональд Трамп заявил о готовности поехать на переговоры между Украиной и Россией в Турцию, вызвав широкий интерес общественности.
- Встреча между президентами Украины и России в Турции может стать ключевой для обсуждения вопросов прекращения огня и обмена военнопленными.
- Трамп также прокомментировал вопросы журналистов об отсутствии российского президента Путина на переговорах, вызвав новые догадки и обсуждения.
Трамп держит интригу по поводу своего приезда в Турцию
Об этом сообщает Clash Report в соцсети X.
BREAKING: Trump:— Clash Report (@clashreport) May 15, 2025
I would go to Türkiye on Friday if appropriate for Ukraine-Russia talks.
Как сообщает Sky News, во время визита в Катар, Дональд Трамп также прокомментировал вопросы журналистов об отсутствии российского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции.
Почему он должен уезжать, если я не уезжаю? Я не думал, что Путин может уехать, если меня там не будет.
Следует отметить, что ранее американский президент Дональд Трамп заявлял, что его напряженный график не помешает встрече с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным, если тот прилетит в Стамбул 15 мая.
Вечером 14 мая Российская Федерация обнародовала состав своей делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле.
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