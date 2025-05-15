Переговори між Україною та Росією. Трамп заінтригував заявою щодо свого приїзду до Туреччини
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Політика
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Переговори між Україною та Росією. Трамп заінтригував заявою щодо свого приїзду до Туреччини

Трамп
Джерело:  online.ua

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність поїхати на переговори між Україною і Росією до Туреччини 16 травня

Головні тези:

  • Дональд Трамп готовий взяти участь у переговорах між Україною та Росією у Туреччині.
  • Інтрига навколо можливого приїзду Трампа викликає широкий інтерес у громадськості.
  • Зустріч між президентами України та Росії в Туреччині може стати ключовою для обговорення питань припинення вогню та обміну військовополоненими.

Трамп тримає інтригу щодо свого приїзду до Туреччини

Про це повідомляє Clash Report у соцмережі X.

Я б поїхав до Туреччини в п'ятницю, якщо це буде доречно для українсько-російських переговорів.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Як повідомляє Sky News, під час візиту до Катару, Дональд Трамп також прокоментував запитання журналістів щодо відсутності російського диктатора Володимира Путіна на переговорах у Туреччині.

Чому він повинен їхати, якщо я не їду? Я не думав, що Путін може поїхати, якщо мене там не буде.

Варто зазначити, що раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, що його напружений графік не завадить зустрічі з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним, якщо той прилетить до Стамбулу 15 травня.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у разі його зустрічі з російським диктатором 15 травня в Туреччині, головними темами для обговорення стануть повне припинення вогню та обмін усіма військовополоненими.

Увечері 14 травня Російська Федерація оприлюднила склад своєї делегації для переговорів з Україною у Стамбулі.

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