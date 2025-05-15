Переговори між Україною та Росією. Трамп заінтригував заявою щодо свого приїзду до Туреччини

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність поїхати на переговори між Україною і Росією до Туреччини 16 травня

Трамп тримає інтригу щодо свого приїзду до Туреччини

Про це повідомляє Clash Report у соцмережі X.

Я б поїхав до Туреччини в п'ятницю, якщо це буде доречно для українсько-російських переговорів. Дональд Трамп Президент США

BREAKING: Trump:



I would go to Türkiye on Friday if appropriate for Ukraine-Russia talks. — Clash Report (@clashreport) May 15, 2025

Як повідомляє Sky News, під час візиту до Катару, Дональд Трамп також прокоментував запитання журналістів щодо відсутності російського диктатора Володимира Путіна на переговорах у Туреччині.

Чому він повинен їхати, якщо я не їду? Я не думав, що Путін може поїхати, якщо мене там не буде.

Варто зазначити, що раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, що його напружений графік не завадить зустрічі з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним, якщо той прилетить до Стамбулу 15 травня.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що у разі його зустрічі з російським диктатором 15 травня в Туреччині, головними темами для обговорення стануть повне припинення вогню та обмін усіма військовополоненими. Поширити

Увечері 14 травня Російська Федерація оприлюднила склад своєї делегації для переговорів з Україною у Стамбулі.