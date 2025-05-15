Переговори між Україною та Росією. Трамп заінтригував заявою щодо свого приїзду до Туреччини

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність поїхати на переговори між Україною і Росією до Туреччини 16 травня
Головні тези:
- Дональд Трамп готовий взяти участь у переговорах між Україною та Росією у Туреччині.
- Інтрига навколо можливого приїзду Трампа викликає широкий інтерес у громадськості.
- Зустріч між президентами України та Росії в Туреччині може стати ключовою для обговорення питань припинення вогню та обміну військовополоненими.
Трамп тримає інтригу щодо свого приїзду до Туреччини
Про це повідомляє Clash Report у соцмережі X.
BREAKING: Trump:— Clash Report (@clashreport) May 15, 2025
I would go to Türkiye on Friday if appropriate for Ukraine-Russia talks.
Як повідомляє Sky News, під час візиту до Катару, Дональд Трамп також прокоментував запитання журналістів щодо відсутності російського диктатора Володимира Путіна на переговорах у Туреччині.
Чому він повинен їхати, якщо я не їду? Я не думав, що Путін може поїхати, якщо мене там не буде.
Варто зазначити, що раніше американський президент Дональд Трамп заявляв, що його напружений графік не завадить зустрічі з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним, якщо той прилетить до Стамбулу 15 травня.
Увечері 14 травня Російська Федерація оприлюднила склад своєї делегації для переговорів з Україною у Стамбулі.
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