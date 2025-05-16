Зеленський закликав світ посилити тиск на Росію — в якому випадку

Зеленський закликав світ ввести жорсткі санкції проти Росії

Про це глава держави заявив під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти, що проходить у столиці Албанії Тирані.

Вони (росіяни — ред.) роблять усе можливе, щоб перетворити цю зустріч у Стамбулі на постановчий порожній процес, як це вже було 2022 року. Це не ми й не західні лідери зриваємо переговори — росіяни вже багато років заявляють про свою дипломатію, але саме вони її імітують, і не можуть досягти жодних результатів сьогодні. Світ має відреагувати. Потрібна сильна реакція, включно із санкціями проти енергетичного та банківського сектору Росії. Тиск має продовжувати зростати, доки Росія не буде готова зробити всі реальні кроки для припинення цієї війни. Володимир Зеленський Президент України

Він закликав нелегітимного президента Росії Володимира Путіна надати своїй делегації реальні повноваження.

Також необхідно повністю зупинити вбивства принаймні настільки, щоб дати дипломатії справжній шанс.

16 травня у Стамбулі відбуваються перемовини української та російської делегацій. Як зазначив речник МЗС України Георгій Тихий перед зустріччю, для української делегації пріоритетом на перемовинах буде повне, безумовне, тривале припинення вогню. Саме воно буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи в Стамбулі.