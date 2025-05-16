Зеленський та європейські лідери обговорили з Трампом перемовини у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із декількома європейськими лідерами та американським президентом Дональдом Трампом. Зеленський закликав колег до подальших санкцій проти РФ.

Зеленський поспілкувався з Трампом щодо перемовин у Стамбулі

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

За його словами, Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Трампом.

Згодом у соцмережах Зеленський повідомив, що Україна готова до "максимально швидких кроків заради реального миру", і додав, що "важливо, щоб світ тримався сильних позицій".

Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну. Володимир Зеленський Президент України

Відомо, що нині Зеленський та європейські лідери знаходяться у Тирані (Албанія) на саміті Європейської політичної спільноти.

Це шостий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС) та перший раз, коли захід відбувається у регіоні Західних Балкан, що підкреслює зростаючу роль Албанії в європейських процесах, йдеться на сайті Ради Європи.

Очікується участь 47 глав держав і урядів, включаючи лідерів країн ЄС, Великої Британії, України, Туреччини та держав Західних Балкан. Захід організований під спільним головуванням президента Європейської ради Антоніу Кошти та прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.