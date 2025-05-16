Зеленський та європейські лідери обговорили з Трампом перемовини у Стамбулі
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Зеленський та європейські лідери обговорили з Трампом перемовини у Стамбулі

Володимир Зеленський
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із декількома європейськими лідерами та американським президентом Дональдом Трампом. Зеленський закликав колег до подальших санкцій проти РФ.

Головні тези:

  • Володимир Зеленський закликав до подальших санкцій проти РФ, провівши телефонні консультації з європейськими лідерами та американським президентом.
  • Україна готова до максимальних заходів для досягнення миру.
  • Європейські лідери та Зеленський обговорили питання санкцій проти Росії та важливість збереження тиску на країну, доки вона не припинить конфлікт в Україні.

Зеленський поспілкувався з Трампом щодо перемовин у Стамбулі

Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

За його словами, Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Трампом.

Згодом у соцмережах Зеленський повідомив, що Україна готова до "максимально швидких кроків заради реального миру", і додав, що "важливо, щоб світ тримався сильних позицій".

Наша позиція: якщо росіяни відмовляються від повного й безумовного припинення вогню та вбивств, повинні бути сильні санкції. Тиск на Росію має зберігатись, доки Росія не буде готова завершувати війну.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Відомо, що нині Зеленський та європейські лідери знаходяться у Тирані (Албанія) на саміті Європейської політичної спільноти.

Це шостий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС) та перший раз, коли захід відбувається у регіоні Західних Балкан, що підкреслює зростаючу роль Албанії в європейських процесах, йдеться на сайті Ради Європи.

Очікується участь 47 глав держав і урядів, включаючи лідерів країн ЄС, Великої Британії, України, Туреччини та держав Західних Балкан. Захід організований під спільним головуванням президента Європейської ради Антоніу Кошти та прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.

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