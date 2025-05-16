Зеленський та європейські лідери обговорили з Трампом перемовини у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із декількома європейськими лідерами та американським президентом Дональдом Трампом. Зеленський закликав колег до подальших санкцій проти РФ.
Головні тези:
- Володимир Зеленський закликав до подальших санкцій проти РФ, провівши телефонні консультації з європейськими лідерами та американським президентом.
- Україна готова до максимальних заходів для досягнення миру.
- Європейські лідери та Зеленський обговорили питання санкцій проти Росії та важливість збереження тиску на країну, доки вона не припинить конфлікт в Україні.
Зеленський поспілкувався з Трампом щодо перемовин у Стамбулі
Про це повідомив речник президента України Сергій Никифоров.
За його словами, Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск провели телефонну розмову з президентом США Трампом.
Згодом у соцмережах Зеленський повідомив, що Україна готова до "максимально швидких кроків заради реального миру", і додав, що "важливо, щоб світ тримався сильних позицій".
Відомо, що нині Зеленський та європейські лідери знаходяться у Тирані (Албанія) на саміті Європейської політичної спільноти.
Це шостий саміт Європейської політичної спільноти (ЄПС) та перший раз, коли захід відбувається у регіоні Західних Балкан, що підкреслює зростаючу роль Албанії в європейських процесах, йдеться на сайті Ради Європи.
Очікується участь 47 глав держав і урядів, включаючи лідерів країн ЄС, Великої Британії, України, Туреччини та держав Західних Балкан. Захід організований під спільним головуванням президента Європейської ради Антоніу Кошти та прем'єр-міністра Албанії Еді Рами.
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