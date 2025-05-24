"Заперечували існування українців" — Кислиця про неприйнятні заяви РФ на переговорах у Стамбулі

Під час перемовин із російською делегацією в Стамбулі пролунали шокуючі слова про війну, яка нібито є лише внутрішнім конфліктом між "росіянами". Представники України почули від опонентів пряме заперечення української нації.
Головні тези:
- Російська делегація заперечувала існування українців, називаючи війну лише внутрішнім конфліктом між “росіянами”.
- Слова глави російської делегації про війну як “коли росіяни вбивають росіян” сприймалися як заперечення існування української нації.
Росія заперечувала існування українців — Кислиця
Про це заявив перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця в ефірі телемарафону.
Як розповів Кислиця, під час перемовин між українською та російською делегаціями пролунала шокуюча заява з боку російської сторони. Глава російської делегації нібито назвав війну "внутрішнім конфліктом", сказавши, що це, по суті, "коли росіяни вбивають росіян з певними нюансами".
Такі слова, як зауважив Кислиця, сприймаються як заперечення існування України як незалежної нації. Представники російської делегації фактично заявили, що українців не існує окремо, а є лише "росіяни".
По суті, тобі та сторона заперечує твоє існування як нації. Тобі в обличчя кажуть, що ти не українець, ти росіянин, і ми просто тебе вбиваємо, росіяни вбивають росіян і "нам болит, что мы русские убиваем русских.
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