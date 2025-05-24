"Заперечували існування українців" — Кислиця про неприйнятні заяви РФ на переговорах у Стамбулі

Під час перемовин із російською делегацією в Стамбулі пролунали шокуючі слова про війну, яка нібито є лише внутрішнім конфліктом між "росіянами". Представники України почули від опонентів пряме заперечення української нації.

Росія заперечувала існування українців — Кислиця

Про це заявив перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця в ефірі телемарафону.

Як розповів Кислиця, під час перемовин між українською та російською делегаціями пролунала шокуюча заява з боку російської сторони. Глава російської делегації нібито назвав війну "внутрішнім конфліктом", сказавши, що це, по суті, "коли росіяни вбивають росіян з певними нюансами".

На якомусь етапі глава російської делегації каже… Перед ним сидить українська повноважна делегація, яка представляє державу, складається з воєнних людей. І глава російської делегації каже: "Война-то, по сути, когда русские убивают русских. С определенными нюансами". Кінець цитати. Сергій Кислиця Перший заступник голови МЗС України

Такі слова, як зауважив Кислиця, сприймаються як заперечення існування України як незалежної нації. Представники російської делегації фактично заявили, що українців не існує окремо, а є лише "росіяни".