Кислица озвучил циничное условие России для встречи Зеленского и Путина

Нелегитимный президент России Владимир Путин согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским только при условии, что официальный Киев перед этим капитулирует.

Россия цинично требует капитуляции Украины

Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.

Во время интервью его спросили, ведутся ли сейчас переговоры о новой встрече между Украиной и Россией в рамках делегаций, на что Кислица сказал, что этот формат практически исчерпал себя, если только делегация РФ не получит очередного мандата от Путина. Поделиться

Первый замминистра подчеркнул, что в отличие от украинской делегации, у которой четкая дисциплина, есть дискуссии внутри команды, обмен идеями и подходами, — в российском языке существует жесткая дисциплина в выполнении поручения Путина.

По словам Кислицы, мандат Путина — принудить к капитуляции. В частности, Украина предлагает установить прекращение огня в качестве вклада в создание условий для встречи лидеров и договоренностей, однако Москва требует для начала капитулировать.

Они откровенно говорят: "Нет, сначала вы принимаете наши требования — капитуляцию — и только потом мы организуем встречу лидеров. А после этого вы занимайтесь реализацией этих требований". Сергей Кислица Первый заместитель главы МИД Украины

Напомним, что в мае 2025 года Украина и Россия при посредничестве США возобновили прямые переговоры между странами. К тому же, Зеленский лично прилетал в Стамбул и говорил, что ожидает там Путина. Но диктатор направил на встречи только свою делегацию.

Однако за эти несколько месяцев были согласованы и реализованы обмены пленными, телами погибших военных, но по отношению к миру — каждая из сторон представила свой меморандум остановки войны, условия которой совершенно противоположны друг другу.

Что касается предстоящих встреч, несколько месяцев назад Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским на завершающем этапе. При этом он не готов подписывать с ним никаких документов о мире, заявив, что Зеленский якобы нелегитимен.