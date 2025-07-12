Кислица озвучил циничное условие России для встречи Зеленского и Путина

Нелегитимный президент России Владимир Путин согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским только при условии, что официальный Киев перед этим капитулирует.
Главные тезисы
- Россия требует капитуляции Украины как предварительное условие для встречи Путина и Зеленского.
- Москва не готова подписывать документы о мире с нелегитимным, по их мнению, украинским президентом.
Россия цинично требует капитуляции Украины
Об этом заявил первый заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица.
Первый замминистра подчеркнул, что в отличие от украинской делегации, у которой четкая дисциплина, есть дискуссии внутри команды, обмен идеями и подходами, — в российском языке существует жесткая дисциплина в выполнении поручения Путина.
По словам Кислицы, мандат Путина — принудить к капитуляции. В частности, Украина предлагает установить прекращение огня в качестве вклада в создание условий для встречи лидеров и договоренностей, однако Москва требует для начала капитулировать.
Напомним, что в мае 2025 года Украина и Россия при посредничестве США возобновили прямые переговоры между странами. К тому же, Зеленский лично прилетал в Стамбул и говорил, что ожидает там Путина. Но диктатор направил на встречи только свою делегацию.
Однако за эти несколько месяцев были согласованы и реализованы обмены пленными, телами погибших военных, но по отношению к миру — каждая из сторон представила свой меморандум остановки войны, условия которой совершенно противоположны друг другу.
Что касается предстоящих встреч, несколько месяцев назад Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским на завершающем этапе. При этом он не готов подписывать с ним никаких документов о мире, заявив, что Зеленский якобы нелегитимен.
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