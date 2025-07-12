Кислиця озвучив цинічну умову Росії для зустрічі Зеленського і Путіна

Нелегітимний президент Росії Володимир Путін погодиться на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським тільки за умови, що офіційний Київ перед цим капітулює.

Росія цинічно вимагає капітуляції України

Про це заявив перший заступник глави МЗС України Сергій Кислиця.

Під час інтерв'ю його запитали, чи ведуться зараз переговори про нову зустріч між Україною і Росією в рамках делегацій, на що Кислиця сказав, що цей формат себе практично вичерпав, якщо тільки делегація РФ не отримає чергового мандата від Путіна. Поширити

Перший заступник міністра наголосив, що на відміну від української делегації, у якої чітка дисципліна, є дискусії всередині команди, обмін ідеями та підходами, — у російській існує жорстка дисципліна у виконанні доручення Путіна.

За словами Кислиці, мандат Путіна — примусити до капітуляції. Зокрема, Україна пропонує встановити припинення вогню як внесок у створення умов для зустрічі лідерів і домовленостей, однак Москва вимагає для початку капітулювати.

Вони відкрито кажуть: "Ні, спочатку ви приймаєте наші вимоги — капітуляцію — і тільки потім ми організуємо зустріч лідерів. А після цього ви займайтеся реалізацією цих вимог". Сергій Кислиця Перший заступник глави МЗС України

Нагадаємо, що в травні 2025 року Україна і Росія за посередництва США відновили прямі переговори між країнами. До того ж Зеленський особисто прилітав у Стамбул і говорив, що очікує там Путіна. Але диктатор відправив на зустрічі лише свою делегацію.

Проте за ці кілька місяців було узгоджено й реалізовано обміни полоненими, тілами загиблих військових, але щодо миру — кожна зі сторін представила свій меморандум зупинення війни, умови якого абсолютно протилежні одна одній.

Що стосується майбутніх зустрічей, кілька місяців тому Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським на завершальному етапі. При цьому він не готовий підписувати з ним жодних документів про мир, заявивши, що Зеленський нібито нелегітимний.