Зеленський призначив Сергія Кислицю заступником керівника Офісу Президента

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця буде звільнений з посади першого заступника міністра закордонних справ.
Головні тези:
- Сергій Кислиця призначений заступником керівника Офісу Президента у результаті зустрічі з Володимиром Зеленським.
- Ця дії здійснюють для забезпечення ефективної комунікації з партнерами на вищому рівні та розвитку двосторонньої роботи в Українській дипломатії.
- Призначення Кислиці важливе для синхронізації роботи з МЗС та підтримки мирного процесу в Україні, оскільки він є ключовим переговорником у важливих міжнародних зустрічах.
Кислиця отримав посаду заступника Буданова
Про це повідомив журналістам президент Володимир Зеленський після зустрічі з ним у офісі президента.
Результатом зустрічі стало рішення про звільнення Кислиці з МЗС для переходу на роботу на Банкову.
Як відомо, Кислиця э одним з ключових переговорників у мирному процесі та на зустрічах із представниками США.
