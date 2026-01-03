Зеленський призначив Сергія Кислицю заступником керівника Офісу Президента

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця буде звільнений з посади першого заступника міністра закордонних справ.

Кислиця отримав посаду заступника Буданова

Про це повідомив журналістам президент Володимир Зеленський після зустрічі з ним у офісі президента.

Зустрівся із Сергієм Кислицею. Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС. Володимир Зеленський Президент України

Результатом зустрічі стало рішення про звільнення Кислиці з МЗС для переходу на роботу на Банкову.

Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі. Поширити

Як відомо, Кислиця э одним з ключових переговорників у мирному процесі та на зустрічах із представниками США.