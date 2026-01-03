Зеленський призначив Сергія Кислицю заступником керівника Офісу Президента
Зеленський призначив Сергія Кислицю заступником керівника Офісу Президента

Володимир Зеленський
Кислиця

Перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця буде звільнений з посади першого заступника міністра закордонних справ.

Головні тези:

  • Сергій Кислиця призначений заступником керівника Офісу Президента у результаті зустрічі з Володимиром Зеленським.
  • Ця дії здійснюють для забезпечення ефективної комунікації з партнерами на вищому рівні та розвитку двосторонньої роботи в Українській дипломатії.
  • Призначення Кислиці важливе для синхронізації роботи з МЗС та підтримки мирного процесу в Україні, оскільки він є ключовим переговорником у важливих міжнародних зустрічах.

Кислиця отримав посаду заступника Буданова

Про це повідомив журналістам президент Володимир Зеленський після зустрічі з ним у офісі президента.

Зустрівся із Сергієм Кислицею. Обговорили деталі нашої дипломатичної роботи та можливості посилення цього напряму в Офісі Президента, а саме забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої роботи й синхронізацію із системою МЗС.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Результатом зустрічі стало рішення про звільнення Кислиці з МЗС для переходу на роботу на Банкову.

Сергій буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента. Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі.

Як відомо, Кислиця э одним з ключових переговорників у мирному процесі та на зустрічах із представниками США.

