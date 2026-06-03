Зеленський призначив Героя України Олега Мироненка заступником командувача Нацгвардії

Президент Володимир Зеленський призначив Героя України, командира 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" Олега Мироненка заступником командувача Національної гвардії України.
Головні тези:
- Президент Володимир Зеленський призначив Героя України Олега Мироненка заступником командувача Національної гвардії України.
- Олег Мироненко є командиром 14-ї бригади оперативного призначення “Червона Калина” і відзначений численними державними нагородами, зокрема орденом Героя України.
Полковник Мироненко став заступником командувача НГУ
Про це йдеться у відповідному указі глави держави.
Президент 3 червня підписав два укази про кадрові зміни у керівництві Національної гвардії України.
Відповідно до указу № 469/2026, з посади заступника командувача Національної гвардії України звільнено Олексія Осипенка.
Іншим указом — № 470/2026 — глава держави призначив Олега Мироненка новим заступником командувача НГУ.
Обидва укази набрали чинності з дня їх опублікування.
Олег Мироненко — командир 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина". Він став на захист України ще у 2014 році.
Тоді військовий брав участь у звільненні будівлі Харківської обласної державної адміністрації від проросійських сил, а також виконував бойові завдання на сході країни.
За роки служби Мироненко був відзначений низкою державних нагород. Він є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького та нагороджений орденами "За мужність" II та III ступенів.
У 2025 році президент надав Мироненку звання Героя України.
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