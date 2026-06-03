Зеленський призначив Героя України Олега Мироненка заступником командувача Нацгвардії
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський призначив Героя України Олега Мироненка заступником командувача Нацгвардії

Офіс Президента України
Мироненко

Президент Володимир Зеленський призначив Героя України, командира 14-ї бригади оперативного призначення "Червона Калина" Олега Мироненка заступником командувача Національної гвардії України.

Головні тези:

  • Президент Володимир Зеленський призначив Героя України Олега Мироненка заступником командувача Національної гвардії України.
  • Олег Мироненко є командиром 14-ї бригади оперативного призначення “Червона Калина” і відзначений численними державними нагородами, зокрема орденом Героя України.

Полковник Мироненко став заступником командувача НГУ

Про це йдеться у відповідному указі глави держави.

Президент 3 червня підписав два укази про кадрові зміни у керівництві Національної гвардії України.

  • Відповідно до указу № 469/2026, з посади заступника командувача Національної гвардії України звільнено Олексія Осипенка.

  • Іншим указом — № 470/2026 — глава держави призначив Олега Мироненка новим заступником командувача НГУ.

Обидва укази набрали чинності з дня їх опублікування.

Олег Мироненко — командир 14 бригади оперативного призначення "Червона Калина". Він став на захист України ще у 2014 році.

Тоді військовий брав участь у звільненні будівлі Харківської обласної державної адміністрації від проросійських сил, а також виконував бойові завдання на сході країни.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Мироненко брав участь в обороні Київської області. Згодом він виконував бойові завдання під час контрнаступальних дій українських сил на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі.

За роки служби Мироненко був відзначений низкою державних нагород. Він є повним кавалером ордена Богдана Хмельницького та нагороджений орденами "За мужність" II та III ступенів.

У 2025 році президент надав Мироненку звання Героя України.

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