В Румунії вибухнув морський дрон
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Події
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В Румунії вибухнув морський дрон

Вибух морського дрона в Румунії - що наразі відомо
Джерело:  online.ua

5 червня в румунському порту Констанца вибухнув морський дрон. Згідно з останніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Міністерство оборони Румунії уже озвучило припущення, що дрон був українським.

Головні тези:

  • Наразі не розкривається інформація про походження та тип дрона.
  • Однак відомо, що такі безпілотники використовуються в російсько-українській війні.

Вибух морського дрона в Румунії — що наразі відомо

У пресслужбі Міноборони країни стверджують, що морський безпілотник виявили біля штаб-квартири Румунського агентства з рятування життя на морі.

У відомстві також офіційно підтвердили, що дрон самопідірвався близько 10:30 ранку.

Інформація про походження та тип дрона поки не розкриваються, проте повідомляється, що безпілотники такого типу використовуються під час війни в Україні.

Район, де стався інцидент, ізолювали силами Румунської розвідувальної служби, Берегової охорони та Міністерства оборони. Об'єкт на той час перебував у процесі оцінки та убезпечення.

Фото: Digi24

За розслідування цього інциденту вже взялася прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

Що важливо розуміти, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у румунському Галаці й вибухнув. Цей удар спровокував пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Поранення дістали двоє її мешканців.

Влада РФ досі не визнає своєї провини та нібито добивається “незалежного” розслідування цієї події.

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