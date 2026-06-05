В Румунії вибухнув морський дрон

5 червня в румунському порту Констанца вибухнув морський дрон. Згідно з останніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Міністерство оборони Румунії уже озвучило припущення, що дрон був українським.
Головні тези:
- Наразі не розкривається інформація про походження та тип дрона.
- Однак відомо, що такі безпілотники використовуються в російсько-українській війні.
Вибух морського дрона в Румунії — що наразі відомо
У пресслужбі Міноборони країни стверджують, що морський безпілотник виявили біля штаб-квартири Румунського агентства з рятування життя на морі.
У відомстві також офіційно підтвердили, що дрон самопідірвався близько 10:30 ранку.
Інформація про походження та тип дрона поки не розкриваються, проте повідомляється, що безпілотники такого типу використовуються під час війни в Україні.
За розслідування цього інциденту вже взялася прокуратура при Апеляційному суді Констанци.
Що важливо розуміти, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у румунському Галаці й вибухнув. Цей удар спровокував пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Поранення дістали двоє її мешканців.
Влада РФ досі не визнає своєї провини та нібито добивається “незалежного” розслідування цієї події.
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