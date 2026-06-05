В Румунії вибухнув морський дрон

5 червня в румунському порту Констанца вибухнув морський дрон. Згідно з останніми даними, внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Міністерство оборони Румунії уже озвучило припущення, що дрон був українським.

Вибух морського дрона в Румунії — що наразі відомо

У пресслужбі Міноборони країни стверджують, що морський безпілотник виявили біля штаб-квартири Румунського агентства з рятування життя на морі.

У відомстві також офіційно підтвердили, що дрон самопідірвався близько 10:30 ранку.

Інформація про походження та тип дрона поки не розкриваються, проте повідомляється, що безпілотники такого типу використовуються під час війни в Україні.

Район, де стався інцидент, ізолювали силами Румунської розвідувальної служби, Берегової охорони та Міністерства оборони. Об'єкт на той час перебував у процесі оцінки та убезпечення. Поширити

Фото: Digi24

За розслідування цього інциденту вже взялася прокуратура при Апеляційному суді Констанци.

Що важливо розуміти, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у румунському Галаці й вибухнув. Цей удар спровокував пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Поранення дістали двоє її мешканців.

Влада РФ досі не визнає своєї провини та нібито добивається “незалежного” розслідування цієї події.