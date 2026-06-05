Бійці СБС взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці СБС взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт — відео

Сили безпілотних систем
ДАП уже під вогневим контролем СБС

5 червня 1 Окремий центр СБС (14 полк) офіційно оголосив, що зміг взяти під вогневий контроль Донецький аеропорт. Що важливо розуміти, українські воїни провели першу в сучасній історії операцію такого типу.

Головні тези:

  • Із залученням невеликих сил вдалося зірвати оперативно-стратегічні плани противника.
  • Донецький аеропорт перетворився на пастку для російських окупантів.

ДАП уже під вогневим контролем СБС

За словами захисників, російські загарбники перетворили ДАП на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних БпЛА “Шахед”.

Станом на сьогодні СБС активно знищують інфраструктуру армії РФ, роблячи функціонування аеродрому неможливим.

Щоденно під удари Сил безпілотних систем потрапляють пускові установки, транспортні машини, розрахунки безпосередньо на злітній смузі.

Окрім того, вказано, що паралельно здійснюється системне полювання на мобільні вогневі групи та ППО противника — саме це змушує росіян скасовувати вильоти.

Одне з головних завдань СБС — тотальна деградація аеродромної екосистеми. У межах цієї операції вже вдалося знищити установки «Шахедів», будівельні крани, автомобільну техніку та склади майна противника.

З заявою уже виступив відповідальний за планування операції Серафим «Фалько» Гордієнко, офіцер 1 Окремого центру СБС (14 полк):

Вогневий контроль ДАП, який здійснював 1 ОЦ — це приклад асиметричної операції, в якій винятково невеликими силами були зірвані оперативно-стратегічні плани противника. Це те, що робить нас — нами.

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