Бійці СБС взяли під вогневий контроль Донецький аеропорт — відео

5 червня 1 Окремий центр СБС (14 полк) офіційно оголосив, що зміг взяти під вогневий контроль Донецький аеропорт. Що важливо розуміти, українські воїни провели першу в сучасній історії операцію такого типу.

ДАП уже під вогневим контролем СБС

За словами захисників, російські загарбники перетворили ДАП на військово-логістичний хаб та ключовий майданчик для запусків ударних БпЛА “Шахед”.

Станом на сьогодні СБС активно знищують інфраструктуру армії РФ, роблячи функціонування аеродрому неможливим.

Щоденно під удари Сил безпілотних систем потрапляють пускові установки, транспортні машини, розрахунки безпосередньо на злітній смузі.

Окрім того, вказано, що паралельно здійснюється системне полювання на мобільні вогневі групи та ППО противника — саме це змушує росіян скасовувати вильоти.

Одне з головних завдань СБС — тотальна деградація аеродромної екосистеми. У межах цієї операції вже вдалося знищити установки «Шахедів», будівельні крани, автомобільну техніку та склади майна противника.

З заявою уже виступив відповідальний за планування операції Серафим «Фалько» Гордієнко, офіцер 1 Окремого центру СБС (14 полк):