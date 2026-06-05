Бойцы СБС взяли под огневой контроль Донецкий аэропорт — видео

5 июня 1 Отдельный центр ССС (14 полк) официально объявил, что смог взять под огневой контроль Донецкий аэропорт. Что важно понимать, украинские воины провели первую в современной истории операцию такого типа.

ДАП уже под огневым контролем СБС

По словам защитников, российские захватчики превратили ДАП в военно-логистический хаб и ключевую площадку для запусков ударных БПЛА Шахед.

По состоянию на сегодняшний день СБС активно уничтожают инфраструктуру армии РФ, делая функционирование аэродрома невозможным.

Ежедневно под удары Сил беспилотных систем попадают пусковые установки, транспортные машины, расчеты непосредственно на взлетной полосе.

Кроме того, указано, что параллельно осуществляется системная охота на мобильные огневые группы и ПВО противника — именно это заставляет россиян отменять вылеты.

Одна из главных задач СБС — тотальная деградация аэродромной экосистемы. В рамках этой операции уже удалось уничтожить установки Шахедов, строительные краны, автомобильную технику и склады имущества противника.

С заявлением уже выступил ответственный за планирование операции Серафим «Фалько» Гордиенко, офицер 1 Отдельного центра СБС (14 полк):