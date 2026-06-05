РФ ударила по предприятию детского питания в Киевской области — 4 погибших
Категория
Украина
Дата публикации

РФ ударила по предприятию детского питания в Киевской области — 4 погибших

Киевская ОВА
Атака РФ на Киевщину 5 июня — последние подробности
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Утром 5 июня российские захватчики совершили атаку на предприятие детского питания в Броварском районе Киевской области. Сначала сообщалось об одном погибшем, однако впоследствии количество жертв возросло до 4 человек.

Главные тезисы

  • В настоящее время на месте удара продолжаются спасательные работы.
  • Кроме того, продолжается поиск людей и ликвидация последствий атаки.

Атака РФ на Киевщину 5 июня — последние подробности

О последствиях новой российской атаки рассказал глава Киевской ОВА Николай Калашник.

По предварительной информации в Броварском районе в результате удара российских дронов погиб человек. Еще четыре человека травмированы, — сообщил он в 09:18.

Однако уже в 10:12 Калишник официально подтвердил, что количество жертв возросло до 4 человек, а раненых — до 7.

По его словам, российские захватчики атаковали мирное гражданское предприятие пищевой промышленности — под удар попали люди, которые в этот момент просто выполняли свою работу на рабочих местах.

На территории предприятия пожар в административном здании, частично разрушены конструкции. По оперативной информации, в здании могут находиться люди. Двое работников спасателям уже удалось деблокировать, — добавил Калишник.

Он также отметил, что на месте продолжаются спасательные работы, поиск людей и ликвидация последствий атаки.

Россия в очередной раз демонстрирует, что ее целью являются не военные объекты, а обычные люди, живущие и работающие на своей земле, — отметил глава Киевской ОВА.

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