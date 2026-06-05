РФ ударила по предприятию детского питания в Киевской области — 4 погибших

Утром 5 июня российские захватчики совершили атаку на предприятие детского питания в Броварском районе Киевской области. Сначала сообщалось об одном погибшем, однако впоследствии количество жертв возросло до 4 человек.
Главные тезисы
- В настоящее время на месте удара продолжаются спасательные работы.
- Кроме того, продолжается поиск людей и ликвидация последствий атаки.
Атака РФ на Киевщину 5 июня — последние подробности
О последствиях новой российской атаки рассказал глава Киевской ОВА Николай Калашник.
Однако уже в 10:12 Калишник официально подтвердил, что количество жертв возросло до 4 человек, а раненых — до 7.
По его словам, российские захватчики атаковали мирное гражданское предприятие пищевой промышленности — под удар попали люди, которые в этот момент просто выполняли свою работу на рабочих местах.
Он также отметил, что на месте продолжаются спасательные работы, поиск людей и ликвидация последствий атаки.
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