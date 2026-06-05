Украинские войска разнесли 14 районов сосредоточения армии РФ

4 июня авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу 14 районов сосредоточения живой силы, два пункта управления и три артиллерийских средства российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1563-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 273 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 5 июня 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 05.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 370 890 (1550) человек;
танков — 11 980 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 24 684 (+8) ед;
артиллерийских систем — 43 315 (+68) ед;
РСЗО — 1 832 (+2) ед;
средств ПВО — 1 404 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1576 (+14) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 329 772 (+2046) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 103 300 (+329) ед;
специальной техники — 4 250 (+2) ед.
Кроме того, применил 9875 дронов-камикадзе и произвел 3470 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня.
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