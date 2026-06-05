В Оболонском районе Киева произошел теракт — один человек погиб, двое ранены

Утром 5 июня на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе Киева произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел при осмотре одной из посылок. Киевская городская прокуратура заявила, что это событие уже квалифицировано как террористический акт.
Главные тезисы
- Погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 год получили ранения.
- Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Теракт в Киеве 5 июня — что известно
С официальным заявлением на этот счет выступила Национальная полиция Украины.
Там официально подтвердили, что взрыв прогремел сегодня утром на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе столицы.
Кроме того, указано, что на месте взрыва уже работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.
Чуть позже Киевская городская прокуратура официально объявила, что произошедший сегодня утром взрыв в почтовом терминале в Оболонском районе Киева квалифицирован как террористический акт.
Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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