В Оболонском районе Киева произошел теракт — один человек погиб, двое ранены
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В Оболонском районе Киева произошел теракт — один человек погиб, двое ранены

Национальная полиция Украины
Теракт в Киеве 5 июня — что известно
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Утром 5 июня на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе Киева произошел взрыв. По предварительным данным, взрыв произошел при осмотре одной из посылок. Киевская городская прокуратура заявила, что это событие уже квалифицировано как террористический акт.

Главные тезисы

  • Погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 год получили ранения.
  • Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Теракт в Киеве 5 июня — что известно

С официальным заявлением на этот счет выступила Национальная полиция Украины.

Там официально подтвердили, что взрыв прогремел сегодня утром на территории сортировочного центра почтового оператора в Оболонском районе столицы.

По предварительной информации, взрыв произошел при осмотре одной из посылок. В результате происшествия погиб 59-летний мужчина, еще двое в возрасте 37 и 41 год получили ранения, — сказано в официальном заявлении НПУ.

Кроме того, указано, что на месте взрыва уже работают следственно-оперативная группа, взрывотехники столичной полиции, спасатели ГСЧС и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Чуть позже Киевская городская прокуратура официально объявила, что произошедший сегодня утром взрыв в почтовом терминале в Оболонском районе Киева квалифицирован как террористический акт.

Начато досудебное расследование по ч.3 ст. 258 УК Украины — террористический акт, приведший к гибели человека.

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

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