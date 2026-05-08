Теракт в Днепре по заказу РФ — правоохранители задержали исполнителей

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала двух исполнителей заказного теракта, произошедшего в Днепре 7 мая этого года.
- Правоохранители задержали двух исполнителей заказного теракта в Днепре, совершенного 7 мая, направленного на военнослужащего ВСУ.
- Исполнители взорвали автомобиль при помощи самодельного взрывного устройства и телефонной камеры для видеофиксации, действуя по заказу России.
Напомним, что около 7:30 утра в Соборном районе прифронтового города взорвался припаркованный автомобиль военнослужащего ВСУ.
В течение нескольких часов после взрыва сотрудники СБУ идентифицировали личности исполнителей подрыва и задержали их. Одного из них перехватили на попытке бегства за границу, где он надеялся укрыться от правосудия.
Как выяснило расследование, фигуранты по заказу России заложили под автомобиль украинского воина самодельное взрывное устройство и установили рядом телефонную камеру для видеофиксации теракта.
По материалам дела, оба террориста — жители Самаровского района Днепропетровщины, которые искали скорые заработки в Телеграмм-каналах. Они согласились взорвать автомобиль военного ВСУ в обмен на деньги из РФ.
Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и одежда, которые они использовали при подготовке и совершении теракта.
Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
