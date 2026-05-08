Теракт в Днепре по заказу РФ — правоохранители задержали исполнителей

Служба безопасности совместно с Национальной полицией задержала двух исполнителей заказного теракта, произошедшего в Днепре 7 мая этого года.

Напомним, что около 7:30 утра в Соборном районе прифронтового города взорвался припаркованный автомобиль военнослужащего ВСУ.

В течение нескольких часов после взрыва сотрудники СБУ идентифицировали личности исполнителей подрыва и задержали их. Одного из них перехватили на попытке бегства за границу, где он надеялся укрыться от правосудия.

Как выяснило расследование, фигуранты по заказу России заложили под автомобиль украинского воина самодельное взрывное устройство и установили рядом телефонную камеру для видеофиксации теракта.

В дальнейшем взрывчатка была дистанционно активирована с помощью звонка на мобильный телефон, которым была снаряжена бомба.

По материалам дела, оба террориста — жители Самаровского района Днепропетровщины, которые искали скорые заработки в Телеграмм-каналах. Они согласились взорвать автомобиль военного ВСУ в обмен на деньги из РФ.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и одежда, которые они использовали при подготовке и совершении теракта.

Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).