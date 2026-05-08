Теракт у Дніпрі на замовлення РФ — правоохоронці затримали виконавців
СБУ
Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала двох виконавців замовного теракту, що стався у Дніпрі 7 травня цього року.

Головні тези:

  • Двох виконавців замовленого теракту у Дніпрі затримали правоохоронці.
  • Теракт був спрямований на військовослужбовця ЗСУ за кошти з Російської Федерації.
  • Виконавці підірвали автомобіль за допомогою саморобного вибухового пристрою і телефонної камери для відеофіксації.

СБУ затримали виконавців теракту у Дніпрі 7 травня

Нагадаємо, що близько 7:30 ранку у Соборному районі прифронтового міста вибухнув припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Протягом декількох годин після вибуху співробітники СБУ ідентифікували особи виконавців підриву і затримали їх. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон, де він сподівався сховатися від правосуддя.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти на замовлення рф заклали під автомобіль українського воїна саморобний вибуховий пристрій і встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту.

У подальшому вибухівку було дистанційно активовано за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено бомбу.

За матеріалами справи, обидва терориста — мешканці Самарівського району Дніпропетровщини, які шукали «швидкі заробітки» у Телеграм-каналах. Вони погодились підірвати авто військового ЗСУ в обмін на гроші з РФ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

