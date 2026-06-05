В Оболонському районі Києва стався теракт — одна людина загинула, двоє поранені
Категорія
Події
Дата публікації

В Оболонському районі Києва стався теракт — одна людина загинула, двоє поранені

Національна поліція України
Теракт у Києві 5 червня - що відомо наразі
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Вранці 5 червня на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі Києва прогрнимів вибух. За попередніми даними, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Київська міська прокуратура заявила, що цю подію вже кваліфіковано як терористичний акт. 

Головні тези:

  • Загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік — отримали поранення.
  • Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини.

Теракт у Києві 5 червня — що відомо наразі

З офіційною заявою з цього приводу виступила Національна поліція України.

Там офіційно підтвердили, що подія сталася сьогодні вранці на території сортувального центру поштового оператора в Оболонському районі столиці.

За попередньою інформацією, вибух стався під час огляду однієї з посилок. Унаслідок події загинув 59-річний чоловік, ще двоє віком 37 та 41 рік — отримали поранення, — йдеться в офіційній заяві НПУ.

Окрім того, наголошується, що на місці вибуху уже працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки столичної поліції, рятувальники ДСНС та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини.

Згодом Київська міська прокуратура офіційно оголосила, що вибух у поштовому терміналі в Оболонському районі Києва, який стався сьогодні вранці, кваліфіковано як терористичний акт.

Розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 258 КК України — терористичний акт, що призвів до загибелі людини.

Досудове розслідування проводять слідчі ГУ СБУ у м.Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури

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